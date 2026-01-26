TE RECOMENDAMOS
Harry Styles anuncia gira mundial “Together, Together” 2026: fechas en México, preventa y nuevo álbum
Luego del revuelo que causó el anuncio de los próximos conciertos de BTS en México, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó este lunes que iniciará un proceso por infracción contra Ticketmaster por la falta de claridad en el costo de los boletos de este evento y establecerá lineamientos para regular los espectáculos masivos que se presenten en nuestro país.
"Se iniciará un procedimiento por infracción a la ley contra Ticketmaster, debido a la falta de claridad en la información proporcionada a las y los consumidores", informó César Escalante, titular del organismo, durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.
Boletos disponibles para conciertos Candlelight 2026 en este enlace
Profeco detalló que derivado de los reportes de las fans del grupo coreano, conocidas como Armys, sobre la incertidumbre al rededor del costo de los boletos de entrada para ver a BTS en el Estadio GNP Seguros en el próximo mes de mayo fue que se inició un proceso de verificación.
Entre ello, inicialmente se "exhortó a Ticketmaster para informar anticipadamente el costo y localización de cada uno de los boletos".
Sin embargo, ante las quejas en redes por la falta de claridad en el costo de los boletos para los conciertos de BTS, Profeco aclaró que el procedimiento por infracción iniciará "después de la venta" de entradas de este evento.
Asimismo, anunció que a partir de ahora se establecerán lineamientos para regular los espectáculos masivos, festivales y conciertos.
Vive la experiencia Queen vs ABBA en El Cantoral. Compra tus boletos aquí
¿Cuál es la regulación que va a implementar Profeco a los eventos masivos en México?
La Procuraduría del Consumidor anunció su estrategia para regular la "publicidad, información y venta de boletos".
- Tendrá que darse una descripción clara del lugar, fechas y horarios de los eventos
- Las boleteras deberán publicar al menos 24 horas de la primera venta el precio exacto de las entradas y mapas. "No rangos de precios, sino exactos".
- Se deberá informar al comprador del costo total del boleto incluyendo todos los cargos
- Profeco habilitó un canal "exclusivo para denuncias sobre conciertos y espectáculos"
[Publicidad]