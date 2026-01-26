Luego del revuelo que causó el anuncio de los próximos conciertos de BTS en México, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó este lunes que iniciará un proceso por infracción contra Ticketmaster por la falta de claridad en el costo de los boletos de este evento y establecerá lineamientos para regular los espectáculos masivos que se presenten en nuestro país.

" Se iniciará un procedimiento por infracción a la ley contra Ticketmaster, debido a la falta de claridad en la información proporcionada a las y los consumidores" , informó César Escalante, titular del organismo, durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

Profeco detalló que derivado de los reportes de las fans del grupo coreano, conocidas como Armys, sobre la incertidumbre al rededor del costo de los boletos de entrada para ver a BTS en el Estadio GNP Seguros en el próximo mes de mayo fue que se inició un proceso de verificación.

Entre ello, inicialmente se "exhortó a Ticketmaster para informar anticipadamente el costo y localización de cada uno de los boletos".

Sin embargo, ante las quejas en redes por la falta de claridad en el costo de los boletos para los conciertos de BTS, Profeco aclaró que el procedimiento por infracción iniciará "después de la venta" de entradas de este evento.

Asimismo, anunció que a partir de ahora se establecerán lineamientos para regular los espectáculos masivos, festivales y conciertos.

#MañaneraDelPueblo En relación con los conciertos del grupo coreano BTS, antes de la venta de boletos se identificaron inconformidades de personas interesadas en adquirir entradas, a través de redes sociales y comunicaciones recibidas por la institución. Ante ello, se exhortó a… pic.twitter.com/CbnMkXyeNq — Profeco (@Profeco) January 26, 2026

¿Cuál es la regulación que va a implementar Profeco a los eventos masivos en México?

La Procuraduría del Consumidor anunció su estrategia para regular la " publicidad, información y venta de boletos ".