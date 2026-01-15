En medio del furor por el K-Pop, cabe recordar que no sólo BTS y Blackpink llenan foros, también siguen siendo las bandas clásicas de las décadas más icónicas de la última mitad del siglo pasado, como Queen y ABBA, que, aunque a la fecha ya no están en los escenarios su música y legado sigue convocando a miles.

La ola coreana, Hallyu, que está sacudiendo al mundo de la música en México y Latinoamérica, ha impulsado a la nostalgia musical, promoviendo actividades inmersivas como lo son los conciertos Candlelight, donde en esta ocasión a la luz de las velas redescubrirás éxitos como "Dancing Queen" y "Don't Stop Me Now".

¿Cuándo son los conciertos Candlelight de Queen vs ABBA en la Ciudad de México?

Los conciertos Candlelight para Queen vs ABBA son:

Fechas: viernes 16 de enero y jueves 12 de marzo

Horario: 7:00 de la noche

Sede: El centro cultural El Cantoral, ubicado en la alcaldía Benito Juárez

Costo de la entrada: desde los 375 hasta 835 pesos por persona, más cargos

Duración del concierto: 60 minutos, iniciado el evento no podrás acceder

¿Dónde puedo comprar boletos para los conciertos Candlelight?

Para vivir esta experiencia inmersiva sigue los siguientes pasos:

Da click en este enlace que te llevará al portal oficial de Candlelight

Aparecerá el evento Queen vs ABBA

En tu celular baja la pantalla hasta la sección "Fecha y hora"

Elige el día que más te ajuste

Enseguida podrás revisar las secciones disponibles en El Cantoral

Selecciona la cantidad de boletos que quieres

Te llevará a la sección de cobro

Luego se liberarán los boletos

🫨 ¡Feliz 2026!



🫡 Iniciamos enero con una cartelera lleno de eventos que te llenarán de energía para este nuevo año.



💻 Consulta nuestra cartelera completa en https://t.co/CKVCcUenJB pic.twitter.com/pVi6pYFCiX — El Cantoral (@elcantoral_) January 15, 2026

"Se te asignarán tus asientos numerados de forma automática en la mejor ubicación disponible dentro de la zona elegida", detalla el portal de Fever que es la plataforma oficial de estas experiencias a la luz de las velas

¿Qué otros conciertos Candlelight hay disponibles este 2026?

Si en esta ocasión buscas otro estilo de música, pero quieres vivir la experiencia aquí te damos la lista de los conciertos Candlelight 2026 que podrás encontrar en diferentes teatros o centros culturales de la Ciudad de México: