Tras revelarse la detección de la bacteria Listeria en quesos vendidos en grandes cadenas comerciales como Sam's Club en Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) emitió una nueva alerta sanitaria, pero ahora para más de 38 mil galones de agua destilada.

Las autoridades sanitarias emitieron un reporte en el que informaron que luego de someter a revisión la marca Meijer Steam se detectó una "sustancia negra flotante en el producto".

Sobre el elemento extraño encontrado en el agua destilada detalló:

Fue hallada en 38 mil 043 galones de Meijer Steam

Con fecha de caducidad : 4 de octubre de 2026

: 4 de octubre de 2026 Código de lote: 39-222 #3

Distribuido en Estados Unidos: Meijer Distribution , Inc. Grand Rapids

, Inc. Grand Rapids Nombre comercial: Meijer Steam Distilled Water, 128 FL OZ (1 GAL) 3.78L

Asimismo, las autoridades sanitarias estadounidenses informaron que la recolección para sacar el agua destilada del mercado sigue activa, aunque esta empezó desde el 13 de noviembre de 2025.

Aunque no detallaron si este producto ha salido de su país, si especificaron que fue distribuida al menos seis entidades estadounidenses:

Illinois

Indiana

Kentucky

Ohio

Michigan

Wisconsin

La FDA no reveló con que estaba relacionada la sustancia negra encontrada en los galones de agua destilada.

¿Qué es y para qué sirve el agua destilada?

De acuerdo con la Clínica Mayo en Estados Unidos, el agua "destilada o desmineralizada contiene muchos menos minerales que el agua del grifo".

Diversas fuentes indican que este tipo de líquido se puede emplear con fines médicos, como en humificadores, soluciones estériles, limpieza, además en industrias y en el área científica, ya que es un tipo de agua que fue sometida a la destilación para eliminar impurezas, minerales y contaminantes.

La venta de agua destilada no requiere receta médica y se puede adquirir libremente en farmacias, centros comerciales incluso en tiendas en línea.