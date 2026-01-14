La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) emitió una alerta sanitaria en quesos vendidos en Sam's Club y otras cadenas comerciales en Estados Unidos por la detección del organismo Listeria Monocytogenes que puede ser mortal en niños, adultos mayores o en personas con el sistema inmunológico debilitado.

En un comunicado de la FDA del 6 de enero actualizó la lista de estos quesos cuyos lotes están siendo retirados desde noviembre del año pasado.

¿Cuáles son los quesos con alerta sanitaria?

Las autoridades estadounidenses publicaron la lista de quesos y lotes en los que se detectó la presencia de una bacteria que podría afectar la salud de los consumidores.

Sam's Pecorino Romano rallado , bolsa de 1.5 lb (Lote: 1000570107, 1000570766, 1000572513)

, bolsa de 1.5 lb (Lote: 1000570107, 1000570766, 1000572513) Locelli Raped Pecorino Romano 4 oz y 8oz vaso y tapa (Lotes: 1000572472, 1000570734, 1000570735, 1000570736, 1000572482, 1000572483,1000572485)

4 oz y 8oz vaso y tapa (Lotes: 1000572472, 1000570734, 1000570735, 1000570736, 1000572482, 1000572483,1000572485) Locelli Pecorino Romano rallado, bolsas de 5 y 10 libras (Lotes: 1000570725, 1000572476, 1000570724, 1000572475, 1000570726, 1000570727, 1000572477)

bolsas de 5 y 10 libras (Lotes: 1000570725, 1000572476, 1000570724, 1000572475, 1000570726, 1000570727, 1000572477) Bolsas de plástico Pecorino Romano 2/10 ralladas Pinna (Lote: 1000572486)

2/10 ralladas Pinna (Lote: 1000572486) Pecorino Romano rallado de cabeza de jabalí , vaso y tapa de plástico de 6 oz (Lote: 1000572486)

, vaso y tapa de plástico de 6 oz (Lote: 1000572486) Cabeza de jabalí rallada Pecorino Romano , bolsa de plástico de 5 lib (Lotes: 1000570093, 1000570738)

, bolsa de plástico de 5 lib (Lotes: 1000570093, 1000570738) Pecorino Romano rallado Ambriola Piccante , bolsas de plástico 5 y 10 libras (Lotes: 1000572981, 1000570737, 1000570092, 1000572487)

, bolsas de plástico 5 y 10 libras (Lotes: 1000572981, 1000570737, 1000570092, 1000572487) Locatelli Pecorino Romano rallado 48/8oz (Lotes: 1000570750, 1000572499, 1000572514)

¿Qué es la Listeria Monocytogenes y cuáles son sus síntomas?

Por su parte, la empresa Ambriola emitió un comunicado en el que habla a detalle de los síntomas y daños a la salud que puede producir la bacteria Listeria Monocytogenes que fue detectada en sus productos, sin embargo, aseguran que no se les ha notificado del brote de alguna enfermedad.

" Los productos afectados se distribuyeron a tiendas minoristas y distribuidores en todo el país (Estados Unidos) entre el 3 y el 20 de noviembre de 2025 ", entre los cuales la mayoría tiene fecha de caducidad hasta junio de 2026.

Los síntomas por Listeria Monocytogenes a corto plazo en personas sanas son:

Fiebre alta

Dolor intenso de cabeza

Rigidez

Náuseas

Dolor abdominal

Diarrea

"La infección por Listeria puede causar abortos espontáneos"

"La presencia de Listeria monocytogenes, un organismo que puede causar infecciones graves y a veces mortales en niños pequeños, personas frágiles o mayores, y otros con sistemas inmunitarios debilitados", precisó la empresa.