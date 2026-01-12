La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) de México llamó este lunes a revisar más de 5,000 vehículos de la marca BMW, que tienen el riesgo de que el motor deje de funcionar a causa de penetración de agua en su interior.

El organismo, que asume la defensa de los consumidores mexicanos, precisó en un comunicado que 5.048 vehículos de varios modelos de BMW tienen riesgos asociados al mal funcionamiento del motor de arranque, al existir la posibilidad de que penetre agua en ciertos puntos, lo que provocaría corrosión en el interior de los coches afectados.

MODELOS BMW LLAMADOS A REVISIÓN POR FALLAS

Los modelos afectados son: el 220i Coupé, 320i, 330i, 520i, 530i, 530i Sedán, X3 sDrive20i, X3 xDrive30i, X4 xDrive30i, X4 xDrive20i y Z4 sDrive20i, año 2019, 2020 y 2021.

Este fallo en el funcionamiento de los vehículos podría derivar en un cortocircuito y un sobrecalentamiento, y en el caso más extremo un incendio estando incluso estacionado, advirtió la Profeco, que recomendó que se estacione al aire libre y lejos de las inmediaciones de los edificios.

Según informó, el proveedor en estos modelos defectuosos sustituirá el motor sin coste adicional para las personas afectadas, a las que instó a ponerse en contacto con los distribuidores autorizados vía telefónica o por correo electrónico.

Esta alerta fue emitida por la propia marca el pasado 18 de noviembre y ahora la Profeco la replica para garantizar que se atienda este llamado.