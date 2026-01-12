La edición 2026 de los Golden Globes tuvo marcada por protestas en contra de Donald Trump, su intervención en Venezuela y por el asesinato de Renee Good en Minneapolis a manos de un agente de ICE, mismo que el presidente de Estados Unidos defendió argumentando que le disparó en la cara en “defensa propia”.

Mark Ruffalo, estrella del Universo Marvel, fue una de las celebridades que no se quedó callada y habló frente a las cámaras de la crisis que vive el país y cómo Trump la está manejando.

LEE MÁS: Jennifer López impacta con vestido de transparencias y brillantes a los 56 años

Además de usar un pin en memoria de Good, con las frases Be Good y ICE Out, Ruffalo se acercó a los medios de comunicación para arremeter en contra de Trump y calificarlo como “delincuente convicto”, “violador convicto” y “pedófilo”.

El actor hizo referencia a las acusaciones contra el presidente por estar vinculado al delincuente sexual Jeffrey Epstein y a su red de pedofilia.

NO TE PIERDAS: Muerte de Yeison Jiménez. El cantante soñó tres veces su fallecimiento en accidente aéreo

Al acercarse al reportero de USA Today, el actor dijo que portaba un pin en honor a Good, quien fue asesinada y señaló: “Tenemos un presidente que miente sobre lo que está pasando (...) Estamos en medio de una guerra con Venezuela, país que invadió ilegalmente”.

Y agregó: “Le está contando al mundo que las leyes internacionales no le importan. Que lo único que le importa es su propia moral”.

"Mark Ruffalo":

Por sus comentarios contra Donald Trump en los #GoldenGlobes pic.twitter.com/Bu779TqYb2 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) January 12, 2026

Aunado a esto, Mark arremetió en su contra por sus vínculos con Jeffrey: “Pero el tipo es un delincuente convicto, un violador convicto. Es un pedófilo. Es el peor ser humano que existe. Si dependemos de la moralidad de este tipo para el país más poderoso del mundo, entonces estamos en serios problemas”.

El actor de Hulk agregó que está levantando la voz junto a otras personalidades en honor a las personas que viven en Estados Unidos, “que están aterrorizadas, asustadas” al igual que él por lo que está sucediendo en la política.

Durante la gala, otras celebridades que desfilaron por la alfombra roja también hicieron protesta en contra de Trump y del ICE, tales como Natasha Lyonne y Wanda Sykes. En los honores también se recordó a Keith Porter, un hombre que también fue asesinado por un agente del ICE fuera de servicio en Año Nuevo.

Las protestas en los Golden Globes ocurrieron poco después de que el mismo Donald Trump compartiera en su red Truth Social que es el “presidente interino de Venezuela” tras la captura de Nicolás Maduro.

Asimismo, poco antes se reveló la identidad del asesino de Renee Good. De acuerdo con los informes, Jonathan Ross fue el agente que disparó y mató a Good, de 37 años, durante una redada de inmigración en Minneapolis la semana pasada.