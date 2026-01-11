El pasado sábado 10 de enero la industria musical latina fue sacudida por el accidente aéreo en el que falleció el cantante Yeison Jiménez cuando se dirigía a Medellín con parte de su equipo.

De acuerdo con los informes, el cantante, de 34 años, murió durante un siniestro aéreo sobre el área de Paipa, Boyacá. Las autoridades confirmaron que la aeronave no logró ganar altura, por lo que cayó en un potrero cerca de la pista y se incendió.

Además de Yeison Jiménez, cuatro acompañantes, parte de su equipo de trabajo y el piloto, perdieron la vida de forma instantánea.

“Con el corazón en la mano y un dolor imposible de describir, la organización y el equipo de trabajo de Yeison Jiménez, lamentamos profundamente informar su fallecimiento”, apuntó su representante en Instagram.

“Hoy no sólo despedimos a un artista; despedimos a un hijo, un hermano, un amigo, un ser humano lleno de sueños y valentía, que convirtió su historia en esperanza para miles de personas”, apuntó. “En las próximas horas informaremos, por estos canales oficiales, los detalles de los actos de despedida y homenajes para quienes deseen acompañarnos a honrar su memoria”, agregó.

En torno a su muerte, en redes sociales ha resurgió una entrevista para el programa Los hombres sí lloran en el que el cantante colombiano confesó que soñó con su muerte en tres ocasiones, precisamente con un accidente en su avión privado.

“Yo me solé tres veces con que íbamos a tener un accidente en el avión”, apuntó el músico en su momento.

Según contó, dos veces soñó con un accidente de avión en España, en medio de una de sus giras, y la tercera vez soñó que su avión sufría una falla técnica después del despegue.

En su charla con el anfitrión Juan Pablo Raba, el cantante señaló que dichos sueños lo afectaron emocionalmente hasta el punto de provocarle episodios de depresión y ansiedad.

El video de dicha entrevista se ha hecho viral en las últimas horas, provocando una oleada de reacciones entre sus seguidores, quienes califican sus declaraciones como "perturbadoras", ya que aseguran que predijo la desgracia que terminó con su vida a los 34 años.

Aunado a esto, los fans creen que el cantante ya sabía lo que ocurriría por lo que dejó un último mensaje en redes sociales para despedirse de sus seres queridos y de sus seguidores: “Siempre humilde, porque lo que Dios da, también lo puede quitar. Recuerden… si la carreta suena, es porque va vacía”.