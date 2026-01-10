Kylie Jenner captó la atención de sus seguidores al compartir una serie de fotografías junto a la piscina, donde aparece luciendo un bikini dorado que resalta su silueta y estilo.

La empresaria de Kylie Cosmetics optó por un look minimalista pero sofisticado, con el dorado mate del traje como protagonista, creando una estética veraniega que rápidamente se volvió tema de conversación.

Kylie Jenner Shares Steamy Gold Bikini Poolside Photos for 2026 pic.twitter.com/kUMKYQyMLh — GiggleVibesDaily (@GiggleVibes247) January 5, 2026

Las imágenes, cuidadosamente encuadradas, muestran a Kylie deslumbrante junto a la piscina. El bikini, combinado con piel bronceada y un estilismo discreto, dio pie a comentarios que calificaron su figura como “casi irreal”.

Cada publicación de Kylie Jenner se convierte en una extensión de su marca personal, capaz de generar miles de reacciones en cuestión de minutos.

Kylie Jenner fue vista recientemente junto a su novio Timothée Chalamet en los Critics' Choice Awards. Al ganar el premio a Mejor Actor por su actuación en la cinta Marty Supreme. Chalamet reconoció públicamente a Jenner por primera vez, diciendo: “Gracias a mi pareja de tres años. Gracias por nuestra fundación. Te amo. No podría hacer esto sin ti. Gracias de todo corazón”.

Kylie y Timothée fueron vinculados por primera vez en abril de 2023 y confirmaron su romance en septiembre de ese año cuando fueron vistos besándose apasionadamente en un concierto de Beyoncé.

Aunque no han evitado ser vistos juntos en público, han mantenido su relación fuera de las redes sociales y ella se ha abstenido de mencionar a Timothée en el programa The Kardashians.

Jenner comparte a su hija Stormi, de siete años, y a su hijo Air, de tres años, con su exnovio Travis Scott, de 34 años.

Kylie Jenner, quien se dio a conocer desde niña en el reality Keeping Up With The Kardashians, ha evolucionado en una poderosa influencer y empresaria.

Fundadora de Kylie Cosmetics, ha generado millones en ventas y recientemente lanzó su perfume Cosmic, ampliando su imperio más allá del maquillaje.

Además de ser embajadora de marcas y modelo para diseñadores como Jean Paul Gaultier, Kylie demuestra que su presencia en el mundo de la moda es estratégica.