Jennifer Lopez arrasó en la primera parte de su residencia en Las Vegas con su talento y carisma, además de sus impresionantes atuendos que la hicieron ver como toda una superestrella.

Entre su llamativo vestuario destacó un conjunto de encaje negro, con malla transparente hecho por Victoria’s Secret, compuesto por un bodysuit bordado, que dejó a la vista un bralette nude; también vistió una capa de encaje unida a las mangas para simular alas, así como un enorme cuello en forma de telaraña.

El atrevido conjunto delineó su trabajada silueta y resaltó la belleza joven que conserva a los 56 años de edad.

En las fotos del atuendo que se hicieron virales en redes sociales, la celebridad lució su melena peinada con voluminosos mechones ondulados. Presumió su belleza con maquillaje bronceado sobre el rostro, labial nude y blush color canela.

Durante sus presentaciones en Colosseum at Caesars Palace de Las Vegas, JLo respondió a las críticas que ha recibido en internet por el tipo de ropa que usa a sus 56 años, en especial por el vestuario de su residencia.

Los internautas han dicho que la Diva del Bronx ya está “muy grande” para usar “ropa de joven” y que no necesita “mostrar su cuerpo para aumentar las ventas de sus conciertos” o que “estar casi desnuda no la hará mejor cantante”.

En torno a estos comentarios, Jennifer señaló que siempre se ríe de las críticas que lee y que cree que los usuarios, en especial las mujeres, también usarían ropa del mismo estilo si tuvieran el tipo de cuerpo que ella tiene a su edad.

Jennifer comenzó su residencia en el Coliseo del Caesars Palace con actuaciones el 30 y 31 de diciembre , coincidiendo con las celebraciones de Año Nuevo, y continuó con presentaciones el 2 y 3 de enero, seguidas de una serie consecutiva de shows en marzo de 2026.

A la par de su trabajo, Jennifer está enfocada en la crianza de sus gemelos Emme y Max, de 17 años y en su carrera como actriz. En cuanto al romance, se sabe que no está saliendo públicamente con nadie.

Hace exactamente un año concluyó su divorcio de Ben Affleck y desde entonces, aunque ya no son pareja, se han mostrado unidos y en buenos términos.

Una fuente le dijo a los medios estadounidenses que la expareja en realidad nunca se ha dejado de querer ni ha estado lo suficientemente separados desde que se divorciaron, y que, después de el estreno de su reciente película El beso de la Mujer Araña, ambos se han acercado más.

“Es complicado, han vuelto a caer en eso, aunque nunca hayan salido de ello. Nunca se apartaron de sus vidas”, señaló una fuente tras su encuentro en el estreno del filme en Nueva York el año pasado.