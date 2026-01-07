¿Nuevo año, nuevos amores? Las recientes fotos que subió la ex reina de belleza Luz María Zetina en la que aparece la golfista Lorena Ochoa han reavivado los rumores sobre que podrían haber iniciado un romance a finales del 2025.

Aunque todo queda en especulaciones dado a que las fotos que circulan en redes sociales no tienen declaraciones al respecto y sólo se muestran como amigas compartiendo el día, en otros medios se menciona que podrían estar saliendo juntas.

Pese a que ambas iniciaron el 2025 con pareja al paso de los meses fueron sorprendiendo al anunciar sus rompimientos.

En abril, Lorena Ochoa reveló que se había divorciado de Andrés Conesa luego de 15 años de matrimonio, periodo en el que tuvieron tres hijos.

Meses después, en noviembre, Luz María Zetina no sólo dio a conocer que había terminado con su pareja Emilio Guzmán con quien estaba comprometida por segunda vez en su vida, sino que en un podcast la exconductora de Sale el Sol confesó que mientras estaba en pareja empezó a sentir algo por otra persona.

A corazón abierto explicó que en busca de ser congruente con lo que piensa, dice y siente se acercó con Emilio para hablar de lo que sucedía.

"Con mi última pareja, 8 años, anillo de compromiso, amándolo, de repente empiezo a sentir que alguien entra en mi corazón. Empiezo a sentir sentimientos por otra persona y yo muy sacada de onda, pero sin poder silenciar lo que me estaba pasando... ¿qué hago con esto? ".

"... Entonces fui con mi pareja y le dije: 'Me está sucediendo esto' Inconcebible. Inconcebible la relación terminó de raíz ", dijo mientras reflexionaba sobre cómo la decisión de ser fiel había impactado a su familia y proyecto de vida.

Pese a que las declaraciones de Luz María Zetina ya estaba el rumor del supuesto romance con Lorena Ochoa, en medio de su confesión no dio nombre de quién es la persona que había entrado a su corazón.

¿Qué se sabe de las relaciones pasadas de Luz María Zetina y Lorena Ochoa?

Las historias de las relaciones amorosas de la golfista y de la exreina de belleza han mantenido bajo perfil, sin embargo, te presentamos algunos datos:

QUIÉNES HAN SIDO LAS PAREJAS DE LORENA OCHOA Y DE LUZ MARÍA ZETINA

Lorena Ochoa

Su único novio conocido Andrés Conesa, 11 años mayor que ella

Su noviazgo duró dos años

Contrajeron matrimonio en 2009

Tuvieron tres hijos

Previamente, Andrés Conesa había tenido otra pareja donde tuvo tres hijos

Luz María Zetina

En 1988, por primera vez fue novia de Emiliano Guzmán

En 1994, se comprometieron, sin embargo, ese mismo año se separaron

Tiempo más tarde se casó con Eduardo Clemesha, con quien tuvo tres hijas

Se separó de él en 2015

Años después, Emiliano y Luz se reencontraron

En 2017, se dieron una segunda oportunidad

A finales de 2020 se comprometieron

Hasta el momento ninguna de las figuras públicas o su círculo más cercano ha confirmado o rechazado que estén saliendo juntas.