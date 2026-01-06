Cómo lo había anunciado Jimmy Kimmel en los Critics Choice Awards, este lunes regresó al aire después de unas vacaciones y con su usual humor ácido arremetió contra el presidente Donald Trump tras el despliegue de un operativo en Venezuela donde capturaron al exmandatario Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores.

La sátira con la que abrió el show "Jimmy Kimmel Live" estuvo enfocada a criticar las últimas acciones del líder estadounidense.

"Sí, es un criminal y un dictador que ha llevado a su país a la ruina financiera, mientras él y su familia se llenaban los bolsillos, pero Maduro tampoco es un santo ", dijo el presentador entre aplausos y risas del público.

¿Qué relación hizo Jimmy Kimmel entre Trump y la película “Wag the Dog”?

Asimismo, comparó la operación militar desplegada en Caracas la madrugada del sábado 3 de enero con el argumento de la película "Wag the Dog" lanzada en 1997. (En México se llamó: "Escándalo en la Casa Blanca".

"El presidente se ve envuelto en un escándalo sexual, así que ataca a un país pequeño para distraernos, ¡y aquí estamos, distraídos!", dijo tras aludir que la detención de Maduro es para que se dejen de mencionar los archivos de Jeffrey Epstein en los que presuntamente estaría involucrado Donald Trump.

JIMMY KIMMEL: "Yes, he's a criminal and a dictator who's driven his country into financial ruin, while he and his family have lined their own pockets, but Maduro is no saint either."



¿Qué pasó entre Jimmy Kimmel, ABC y Donald Trump?

Cabe recordar que las sátiras que en el último año ha hecho Kimmel contra Trump ha incrementado que los rumores sobre que el mandatario busca sacarlo del aire.

Esto se agudizó luego de que, a finales de agosto pasado tras el asesinato de Charlie Kirk, líder de MAGA cercano al empresario, el comediante tocara el tema y criticara la reacción que tuvo Trump cuando la prensa buscó su reacción, pero este prefirió hablar del Centro Kennedy que en ese momento estaba en remodelación.

Hecho que provocó que la televisora ABC lo sacara del aire brevemente, pero en medios estadounidense se señaló con un atentado a la libertad de expresión, situación que el mismo conductor mencionó al regresar a la pantalla.

Asimismo, este domingo durante la entrega de los Critics Choice Awards, Jimmy Kimmel ganó un premio por su talk show.

Cuando recibió el galardón aprovechó para recordar ese tenso momento y hablar nuevamente de Trump.