El presentador de televisión Jimmy Kimmel bromeó este domingo en los Critics Choice Awards sobre su enfrentamiento que tuvo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el año pasado, que llevó a que el conductor fuera retirado brevemente del aire.

"Quiero agradecer a nuestro presidente, Donald Jennifer Trump, sin quien nos iríamos a casa con las manos vacías esta noche. Así que gracias, señor presidente, por todas las cosas absurdas que hace a diario ", dijo Kimmel tras recibir ganar en la categoría a mejor talk show.

"Han sido un par de semanas memorables, y estamos deseando volver al aire mañana por la noche para hablar de ellas. Gracias a todos", afirmó el comediante, que además, agradeció a su equipo de guionistas por respaldarlo y pidió no dar por sentada la libertad de expresión.

En el monólogo de apertura del programa que es la primera gran gala de la temporada de premios de Hollywood de este año, la presentadora Chelsea Handler rindió homenaje al fallecido Rob Reiner, "el tipo más amable de Hollywood".

Reiner y su esposa Michele fueron hallados muertos a puñaladas en su casa de Los Ángeles el mes pasado.

¿Qué dijo Timothée Chalamet tras ganar el Critics Choice Awards?

La campaña de Timothée Chalamet para los Óscar recibió un gran impulso este domingo al alzarse con el premio a mejor actor por "Marty Supreme" en los Critics Choice Awards.

Derrotó a su rival Leonardo DiCaprio, cuyo bullicioso thriller político "Una batalla tras otra" se llevó el máximo galardón de la noche a mejor película, así como mejor dirección y mejor guion adaptado para Paul Thomas Anderson.

En "Marty Supreme", Chalamet interpreta a un campeón de tenis de mesa de los años cincuenta consumido por grandes ambiciones.

Inspirada libremente en una historia real y beneficiándose de la singular campaña viral del actor franco-estadounidense, la película dirigida por Josh Safdie ("Uncut Gems") se ha convertido en un inesperado éxito mundial.

"Josh, hiciste una historia sobre un hombre defectuoso con un sueño con el que es fácil identificarse", dijo Chalamet.

"Y no sermoneaste al público sobre lo que está bien y lo que está mal, y creo que todos deberíamos contar historias así, así que gracias por este sueño", agregó.

La película está libremente inspirada en la vida de la estrella del tenis de mesa Marty Reisman, un hombre impulsado por la creencia de que podía alcanzar fama y fortuna mediante un deporte poco conocido en Estados Unidos.

El actor de 30 años no ha ocultado en el pasado sus ambiciones de ganar múltiples premios de la Academia, y ahora será el favorito para la ceremonia del 15 de marzo.

Los galardones otorgados por el mayor grupo de críticos de Norteamérica podrían dar a las campañas cinematográficas el impulso adicional que tanto necesitan a medida que se acerca la votación de los Óscar.

Galardonados en los Critics Choice Awards 2026

Este año se adjudicó el codiciado primer fin de semana de la temporada de premios, habitualmente ocupado por los Globos de Oro, que tendrán lugar en Beverly Hills el próximo fin de semana.

Jessie Buckley fue premiada como mejor actriz por su trágico papel como la esposa de William Shakespeare en el drama de época "Hamnet".

Jacob Elordi ganó a mejor actor de reparto por su interpretación del Monstruo en "Frankenstein", que también se llevó tres premios técnicos, mientras que Amy Madigan ganó a mejor actriz de reparto por un papel villanesco en la cinta de terror "Weapons".

El mega éxito musical global de Netflix "KPop Demon Hunters" ganó a mejor película animada y mejor canción.

"Sinners", una película de terror de época considerada también como una de las grandes aspirantes a varios de los máximos galardones de esta temporada, ganó a mejor guion original, mejor joven actor, mejor música, reparto y elenco.

La sátira de Hollywood "The Studio" ganó a mejor comedia, y el drama adolescente sobre un asesinato "Adolescence" ganó a mejor miniserie.