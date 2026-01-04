La operación militar de Estados Unidos contra Venezuela para capturar a su presidente Nicolás Maduro alarmó a la comunidad internacional, y tanto aliados como enemigos de Washington y Caracas siguen expresando este este domingo su preocupación.

Maduro pasó su primera noche en una cárcel de Nueva York tras la impactante incursión militar de la madrugada del sábado con la que Estados Unidos lo apresó y dice haber asumido el control del país suramericano rico en petróleo.

Países como China, Rusia e Irán, que mantenían vínculos cercanos con el gobierno de Maduro, se apresuraron a condenar la operación, pero su alarma también fue compartida por aliados de Washington, entre ellos Francia y la Unión Europea.

Aquí un resumen de reacciones:

- China -

China instó el domingo a Estados Unidos a "liberar inmediatamente" al presidente Maduro y a su también detenida esposa, y a desistir de sus planes de "derrocar al gobierno de Venezuela", indicó un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Previamente, la diplomacia china calificó el ataque en Caracas como una amenaza para "la paz y la seguridad en América Latina y el Caribe" y denunció el "comportamiento hegemónico" de Washington.

- Brasil -

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo en X que el ataque a Venezuela y la captura de Maduro "sobrepasan una línea inaceptable". Pidió a la comunidad internacional, a través de Naciones Unidas, "responder de forma vigorosa".

- Rusia -

El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso también pidió "firmemente" a Estados Unidos "que reconsidere su postura y libere" a Maduro y a su esposa.

- México -

La cancillería mexicana condenó en un comunicado "enérgicamente las acciones militares ejecutadas unilateralmente" contra Venezuela.

- Colombia -

El presidente colombiano, Gustavo Petro, rechazó los ataques "con misiles" en by ordenó la movilización de militares a la frontera.

El mandatario de Colombia, país que este año es miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, pidió que el organismo se reúna de "inmediato". Un encuentro ya fue citado para el lunes.

- Chile -

El presidente saliente de Chile, Gabriel Boric, manifestó su "enérgica condena", en particular "ante el anuncio de que un Estado extranjero pretende ejercer un control directo sobre el territorio venezolano".

"Hoy es Venezuela, mañana podría ser cualquier otro", alertó.

- Cuba -

"Estados Unidos no tiene autoridad moral ni de ningún tipo para sacar de su país por la fuerza al presidente venezolano, pero (...) sí es responsable ante el mundo" de su "integridad física", dijo el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aliado de Caracas.

- ONU -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, expresó su preocupación por el "respeto del derecho internacional", según un portavoz.

- Irán -

Irán, que fue bombardeada por orden de Trump el año pasado, condenó "firmemente el ataque militar estadounidense".

- Unión Europea -

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, pidió "contención" y respeto al derecho internacional luego de conversar con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

- España -

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dijo en X que su país "no reconoció al régimen de Maduro" pero "tampoco reconocerá una intervención que viola el derecho internacional".

Esta operación "empuja a la región a un horizonte de incertidumbre y belicismo", agregó, y pidió una "transición justa y dialogada".

- Francia -

El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó el sábado que el "pueblo venezolano" solo puede "alegrarse" del fin de la "dictadura Maduro" y reclamó una "transición pacífica".

- Alemania -

El jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz, consideró que Maduro había "llevado a su país a la ruina".

El presidente capturado por Washington "jugó un papel problemático en la región", por ejemplo "al implicar a Venezuela en el tráfico de drogas", sostuvo.

- Italia -

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, estimó "legítima la intervención defensiva" de Estados Unidos en Venezuela.

Aunque consideró que "la acción militar externa no es la vía para poner fin a los regímenes totalitarios", según un comunicado.

- Reino Unido -

El primer ministro británico, Keir Starmer, afirmó que todos los países deben "respetar el derecho internacional" y añadió que el Reino Unido no participó en modo alguno en esta operación.

- Panamá -

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, hizo votos por "un proceso de transición ordenado y legítimo" en Venezuela.

- Guatemala -

"Hacemos un llamado a cesar cualquier acción militar unilateral, y respetar los principios de la Carta de la Organización de Naciones Unidas", escribió en X el mandatario de Guatemala, Bernardo Arévalo.

- Argentina -

La operación de Estados Unidos "significa la caída del régimen de un dictador que venía trampeando las elecciones (...). Y eso no solo es bueno para Venezuela sino que es bueno para la región", aseguró el presidente argentino, Javier Milei, a noticias LN+.

- Ecuador -

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, escribió en X: "A todos los criminales narco chavistas les llega su hora. Su estructura terminará de caer en todo el continente".

- Corea del Norte -

Corea del Norte, acérrimo enemigo de Estados Unidos que acusa desde hace tiempo a Washington de querer derrocar a sus dirigentes, denunció el domingo "el acto hegemónico cometido" en Venezuela como "la más grave violación de la soberanía".

"Es otro ejemplo que confirma una vez más la naturaleza deshonesta y brutal" de Washington, dijo su cancillería.

-Israel -

El primer ministro Benjamin Netanyahu afirmó este domingo que Israel apoya la "acción enérgica" de Washington "para restaurar la libertad y la justicia".

"En América Latina, (...) varios países están volviendo a la órbita estadounidense y (...) restableciendo sus lazos con el Estado de Israel. Nos alegramos por ello, felicitamos al presidente (Donald) Trump (...) y también saludamos a las Fuerzas Armadas estadounidenses, que han llevado a cabo una operación perfecta", añadió el gobernante, uno de los más sólidos y constantes aliados de Washington.

- Vaticano -

El papa León XIV afirmó este domingo que "el bienestar del querido pueblo venezolano debe prevalecer sobre cualquier otra consideración y conducir a la superación de la violencia y al emprendimiento de caminos de justicia y paz".

Reclamó igualmente "garantizar la soberanía" del país caribeño.

- Senadores demócratas -

El senador demócrata Brian Schatz sostuvo en X que Estados Unidos no tiene "intereses nacionales vitales sobre Venezuela que justifiquen una guerra".

Por su parte, el senador Rubén Gallego manifestó que se trata de una acción "ilegal": "No hay razón para que estemos en guerra con Venezuela".