México rechazó este sábado "enérgicamente" el ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela, con acciones en Caracas y otras ciudades del país, y en el que fueron capturados Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, a la vez que urgió a Naciones Unidas a "actuar inmediatamente".

"El Gobierno de México condena y rechaza enérgicamente las acciones militares ejecutadas unilateralmente en las últimas horas por fuerzas armadas de los Estados Unidos de América contra objetivos en territorio de la República Bolivariana de Venezuela, en clara violación del artículo 2 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)", aseveró un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, compartido por la presidenta, Claudia Sheinbaum.

Por ello, urgió "a la Organización de las Naciones Unidas a actuar inmediatamente para contribuir a la desescalada de las tensiones, facilitar el diálogo y a generar condiciones que permitan una solución pacífica, sostenible y conforme al derecho internacional".

El comunicado de la Cancillería mexicana remarcó, además, que "América Latina y el Caribe es una zona de paz, construida sobre la base del respeto mutuo", por lo que advirtió que "cualquier acción militar pone en grave riesgo la estabilidad regional".

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó este sábado que Estados Unidos ha llevado a cabo "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, que ha sido, junto con su esposa, capturado y sacado por aire del país".

El Gobierno de Venezuela solicitó este sábado una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), luego de los bombardeos estadounidenses en varias partes del país suramericano, entre ellas Caracas.

Por su parte, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, indicó que desconocen el paradero de Maduro y su esposa, Cilia Flores.