TE RECOMENDAMOS
Mamá de Jennifer Lopez sorprende al mundo: a sus 80 años protagoniza sensual baile en pleno concierto. VIDEO
Yolanda Andrade y Montserrat Oliver hablan del complicado año marcado por su hospitalización: "Fue muy peculiar"
ISSSTE confirma PAGO DOBLE para pensionados y nueva edad de jubilación; esta la fecha exacta y el monto
2026, un año histórico: los 10 eventos que marcarán al mundo y consolidarán a México como protagonista
La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó se han contabilizado más de 420 réplicas tras el sismo de 6.5 grados Richter que se registró este mañana en las costas de Guerrero.
Tras el fuerte temblor que se percibió en diferentes zonas del país, se viralizaron varios videos en los que se muestran afectaciones en las playas de Acapulco donde cientos de turistas llegaron en estas fechas con motivo de las fiestas de fin de año y vacaciones.
Mamá de Jennifer Lopez sorprende al mundo: a sus 80 años protagoniza sensual baile en pleno concierto. VIDEO
Además, otros captados en la Ciudad de México muestran cómo se tambalearon un par de edificios cercanos al centro de la capital e incluso y el bamboleo de la columna del Ángel de la Independencia.
Estos son los videos virales por el sismo del 2 de enero
El epicentro del temblor de este 2 de enero se registró a cuatro kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero, por lo que tanto habitantes y turistas reportaron en X afectaciones en la entidad.
En uno de los videos tomados en playa Barra Vieja, Acapulco, una guerrerense muestra la aparición de una larga grieta en la arena que recorre varios metros.
"Miren como se agrietó la tierra, nombre bien feo".
ISSSTE confirma PAGO DOBLE para pensionados y nueva edad de jubilación; esta la fecha exacta y el monto
En esa misma zona costera, otra persona grabó como el restaurante "Playa Suade", en Barra Vieja, se desplomó dejando a una mujer llorando desconsolada tras el susto y al ver que su casa y lugar de trabajo de vinieron abajo.
En el caso de la Ciudad de México, hay varios videos que están sorprendiendo a los capitalinos ya que reflejan como un sismo de 6.5 afecta a las construcciones de gran altura.
Uno fue captado por un par de mujeres en avenida Paseo de la Reforma que mostraron como se tambaleaba la columna del Ángel de la Independencia luego de que ya no se escuchaba la alerta sísmica.
"Esta temblado... horrible", menciona una de ellas mientras afirman que uno de los edificios de la zona se seguía sacudiendo.
A un par de kilómetros de ahí, en la colonia Tabacalera, en inmediaciones al Monumento a la Revolución, vecinos de la zona tomaron desde las alturas de su departamento como se sacudía el edificio de enfrente.
Yolanda Andrade y Montserrat Oliver hablan del complicado año marcado por su hospitalización: "Fue muy peculiar"
El video que se viralizó muestra que el inmueble de más de 14 pisos se agita mientas desde el techo cae el agua de lo que aparenta ser una alberca.
Protección Civil federal reportó que se registraron
- 12 personas lesionadas
- Caída de cinco postes y cuatro árboles
- 18 reportes por falta de suministro eléctrico en distintas colonias
- Se evalúan dos estructuras por posible riesgo de colapso
- Se inspeccionan 34 edificios y cinco viviendas de forma preventiva
¿Cuál fue el reporte oficial por los daños del sismo en Guerrero?
En el marco del periodo vacacional de diciembre, la CNPC informó que en el estado de Guerrero se reportaron afectaciones, atención de crisis nerviosas y evacuaciones de pacientes en hospitales de:
- Acapulco: Hospital Regional con vidrios rotos y caída de plafones
- San Marcos
- Juan R. Escudero
- Tixtla
- Chilapa
- Chilpancingo
- Tlapa
- Eduardo Neri
- Técpan de Galeana
De forma preliminar dieron a conocer que entre las afectaciones se reportaron:
- Derrumbes carreteros
- Fugas de gas
- Daños a viviendas
- Inmuebles públicos
Lista de las entidades afectadas por el sismo
Asimismo, las autoridades federales que en estados como Puebla, Morelos, Pachuca, Oaxaca y Veracruz.
- Hospital de Alta Especialidad Benito Juárez en Puebla se detectó una grita en el área de quirófanos
- Aeropuerto Internacional General Juan N. Álvarez: caída de plafones
- En Veracruz se registró en res Valles, Córdoba, Los Tuxtlas, Xalapa, Orizaba, Huatusco y Coatzacoalcos
- El estado de Morelos reporta daños en viviendas de Yautepec
[Publicidad]