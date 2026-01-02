La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó se han contabilizado más de 420 réplicas tras el sismo de 6.5 grados Richter que se registró este mañana en las costas de Guerrero.

Tras el fuerte temblor que se percibió en diferentes zonas del país, se viralizaron varios videos en los que se muestran afectaciones en las playas de Acapulco donde cientos de turistas llegaron en estas fechas con motivo de las fiestas de fin de año y vacaciones.

Además, otros captados en la Ciudad de México muestran cómo se tambalearon un par de edificios cercanos al centro de la capital e incluso y el bamboleo de la columna del Ángel de la Independencia.

Estos son los videos virales por el sismo del 2 de enero

El epicentro del temblor de este 2 de enero se registró a cuatro kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero, por lo que tanto habitantes y turistas reportaron en X afectaciones en la entidad.

En uno de los videos tomados en playa Barra Vieja, Acapulco, una guerrerense muestra la aparición de una larga grieta en la arena que recorre varios metros.

"Miren como se agrietó la tierra, nombre bien feo".

🔴 Reportan grietas en la playa de Barra Vieja, en Acapulco, Guerrero, derivadas del movimiento de 6.5 en San Marcos.

📹 FB Cocinando con Dulce pic.twitter.com/VP0MLIF78a — LupitaJuarez (@LupitaJuarezH) January 2, 2026

En esa misma zona costera, otra persona grabó como el restaurante "Playa Suade", en Barra Vieja, se desplomó dejando a una mujer llorando desconsolada tras el susto y al ver que su casa y lugar de trabajo de vinieron abajo.

Foto: Captura de pantalla/ X/ Acapulcotrends

En el caso de la Ciudad de México, hay varios videos que están sorprendiendo a los capitalinos ya que reflejan como un sismo de 6.5 afecta a las construcciones de gran altura.

Uno fue captado por un par de mujeres en avenida Paseo de la Reforma que mostraron como se tambaleaba la columna del Ángel de la Independencia luego de que ya no se escuchaba la alerta sísmica.

"Esta temblado... horrible", menciona una de ellas mientras afirman que uno de los edificios de la zona se seguía sacudiendo.

El movimiento del Ángel de la Independencia en la CDMX#Temblor pic.twitter.com/yzvP2YhEZb — Hans Salazar 🇲🇽🇵🇸 (@Hans2412) January 2, 2026

A un par de kilómetros de ahí, en la colonia Tabacalera, en inmediaciones al Monumento a la Revolución, vecinos de la zona tomaron desde las alturas de su departamento como se sacudía el edificio de enfrente.

El video que se viralizó muestra que el inmueble de más de 14 pisos se agita mientas desde el techo cae el agua de lo que aparenta ser una alberca.

Protección Civil federal reportó que se registraron

12 personas lesionadas

Caída de cinco postes y cuatro árboles

18 reportes por falta de suministro eléctrico en distintas colonias

Se evalúan dos estructuras por posible riesgo de colapso

Se inspeccionan 34 edificios y cinco viviendas de forma preventiva

#Terremoto #CDMX



Captan en video el #sismo desde un edificio de gran altura en la Ciudad de México, donde se aprecia la intensidad del movimiento telúrico. pic.twitter.com/mpLqMrVXN6 — Debate Noticias Qro (@DEBATEQRO) January 2, 2026

¿Cuál fue el reporte oficial por los daños del sismo en Guerrero?

En el marco del periodo vacacional de diciembre, la CNPC informó que en el estado de Guerrero se reportaron afectaciones, atención de crisis nerviosas y evacuaciones de pacientes en hospitales de:

Acapulco: Hospital Regional con vidrios rotos y caída de plafones San Marcos Juan R. Escudero Tixtla Chilapa Chilpancingo Tlapa Eduardo Neri Técpan de Galeana

De forma preliminar dieron a conocer que entre las afectaciones se reportaron:

Derrumbes carreteros

Fugas de gas

Daños a viviendas

Inmuebles públicos

Lista de las entidades afectadas por el sismo

Asimismo, las autoridades federales que en estados como Puebla, Morelos, Pachuca, Oaxaca y Veracruz.