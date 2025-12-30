Una vez más el youtuber conocido como MrBeast causó furor en las redes sociales y dividió opiniones de los usuarios tras el último video que compartió a través de su cuenta de TikTok. El famoso influencer regaló miles de dólares a automovilistas que se encontraban en calles de Nueva York; la reacción de las personas y las grandes cantidades que repartió fueron lo que más llamó la atención del clip que ya supera las cinco millones de visualizaciones.

James Stephen Donaldson, mejor conocido como MrBeast, volvió a ser el protagonista de una suceso que presumió en sus redes sociales: sin anunciarlo regaló miles de dólares en efectivo en plena vía pública de la ciudad de Nueva York.

En el clip que compartió en su perfil de TikTok, MrBeast aparece recorriendo una avenida con tráfico intenso, avanzando entre los autos detenidos. Con varios paquetes de billetes en la mano, el creador de contenido se acerca a los conductores y les ofrece mil dólares en efectivo como obsequio. La dinámica incluyó a por lo menos 11 automovilistas.

La mayoría de estos conductores reaccionaron desconcertados, ya que no saben por qué el influencer llegó hasta su auto para darles dinero. En cambio, otras personas aceptaron gustosas el obsequio y se limitaron a aceptarlo sin hacer preguntas.

Por otro lado, varias personas decidieron poner los seguros de sus autos y rechazar la propuesta de recibir los mil dólares. Al final, solo nueve personas aceptaron el efectivo, incluida una mujer que caminaba por el sitio.

Según MrBeast, el objetivo de esta iniciativa fue reducir el estrés de quienes se encontraban atrapados en el tráfico, una situación que suele generar molestia y tensión.

MrBeast es conocido por sus extravagantes desafíos y polémicos videos; miles de internautas aplaudieron su acción, sus fans, sobre todo, celebraron el gesto, destacando la generosidad del youtuber que utiliza su fortuna para impactar directamente en la vida de la gente.

@mrbeast Should I pay random people on the subway next? ♬ original sound - MrBeast

Por otro lado, hubo críticas contundentes que señalaron la irresponsabilidad y el peligro de la acción. Los internautas argumentaron que este tipo de eventos no planeados pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos.

Hasta el momento, MrBeast logró nuevamente su objetivo: acaparar la atención y demostrar el poder que tiene para robarse los reflectores en las principales plataformas digitales.