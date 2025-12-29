Jakkaphong “Anne” Jakrajutatip, copropietaria de la organización Miss Universo, fue sentenciada a dos años de cárcel en Tailandia por el delito de fraude mientras aún sigue prófuga de la justicia.

El pasado 26 de diciembre, la fundadora de JKN Global Group tenía que presentarse en un tribunal en Bangkok luego de ausentarse a una audiencia ocurrida el mes pasado.

De acuerdo con la revista People, Jakrajutatip nuevamente se ausentó a la cita. Las autoridades tailandesas la encontraron culpable en el caso presentado Raweewat Maschamadol contra la copropietaria del certamen y JKN Global, por defraudarlo al venderle bonos de la empresa en 2023 por un monto aproximado de 951 mil 927 dólares.

Durante el proceso legal, el inicio del proceso legal Jakkaphong logró obtener su libertad bajo fianza, sin embargo, posteriormente al no comparecer a las citas ante el tribunal se consideró que se corría el riesgo que se fugara.

Asimismo, la revista reportó que, según medios tailandeses a finales de noviembre, la copropietaria de la organización presuntamente se habría huido a México tras ausentarse al certamen celebrado el pasado 20 de noviembre.

Esto en medio del escándalo que se desató tras los señalamientos del empresario Omar Harfouch contra Raúl Rocha, el otro dueño de Miss Universo, sobre que se había cometido fraude en la selección de la nueva reina de belleza, Fátima Bosch, además, de acusarlo de tener un vínculo con el padre de la mexicana, Bernardo Bosch, que habrían comprometido la final del concurso.

Cabe recordar que la empresa JKN adquirió los derechos del certamen de Miss Universo de IMG Worldwide LLC en 2022.

En 2023, vendió el 50% de sus acciones de Miss Universo a Legacy Holding Group USA, que es propiedad del empresario mexicano Raúl Rocha Cantú.

Jakkaphong renunció a todos los cargos de la empresa en junio después de ser acusada por la Comisión de Valores y Bolsa de Tailandia de falsificar los estados financieros de la compañía en 2023. Ella sigue siendo su mayor accionista, aunque su paradero sigue siendo incierto.

¿Por qué la FGR investiga al dueño de Miss Universo y de qué delitos lo acusa?

A la par, la Fiscalía General de la República (FGR) tiene abierta una carpeta de investigación contra Rocha Cantú por su presunta participación en tres delitos federales.

Narcotráfico Huachicol Tráfico de armas

La semana pasada, el empresario también fue declarado como prófugo de la justicia.