Yolanda Andrade frenó de forma contundente los rumores contra su hermana Marilé y su cuñado Sergio, en los que se señalaba que la pareja la tenía controlada, además, de que tras su última crisis de salud que la llevó al hospital, ellos eran quienes estaban decidiendo sobre sus finanzas.

"Sergio no me ha negado mi dinero. Sergio no toma decisiones de mis medicamentos " afirmó la conductora del programa de televisión "MoJoe" en un video publicado en sus redes sociales en el que aparece acompañada por el novio de su hermana.

Entre aparentes bromas, Yolanda y su cuñado ironizaron sobre los comentarios que lo señalaban de supuestamente ser un controlador:

"¿Y no te estoy controlando con la mente?", dice Sergio. "A ver, inténtalo", le responde Yolanda.

"No, espérame, es que yo hago reprogramación del inconsciente, espérame... No jala, no jala", respondió el hombre, quien se sumó al llamado de frenar los señalamientos en su contra.

"Dejen de decir lo que están diciendo, que están mintiendo, todo esto. Esta familia es increíble", sentenció el novio de Marilé mientras tomaba del brazo a Yolanda.

Aunado a ello, la conductora de televisión exigió "r espeto a mi hermana que está muy contenta y está muy feliz y yo la amo ".

¿Qué decían los rumores entorno a la familia de Yolanda Andrade?

Los rumores sobre que Yolanda Andrade ya no tenía poder de decisión sobre su vida personal surgieron luego de que, a mediados de diciembre, se filtrara la información sobre que la actriz había tenido una crisis de salud por la cual fue internada.

Supuestamente, tanto Marilé y su novio, habrían alejado a la actriz de su público al grado que en algunos medios del espectáculo se mencionara que la tenían "secuestrada"; sin embargo, el pasado 25 de diciembre, Andrade reapareció nuevamente en sus redes en medio de una fiesta familiar donde grabó un video junto a la pareja mostrando que tienen una buena relación y pedían no dejarse llevar por los rumores.

Pese a ello, en esta última publicación nuevamente las tres partes involucradas salieron a aclarar que Yolanda Andrade no está siendo secuestrada.

¿Qué tratamiento médico recibe Yolanda Andrade actualmente?

Cabe mencionar que también la actriz en estos últimos días tras meses de mantener el hermetismo sobre el nombre de la enfermedad que padece rompió el silencio y dijo que tiene esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Mostró que le colocaron un catéter mientras estuvo hospitalizada ya que "sus venitas ya no aguantaron".