Elon Musk volvió a encender la conversación sobre extraterrestres y ovnis, pero no como muchos esperarían. Si bien el magnate apuesta por la vida extraterrestre, recientemente dejó claro que no cree que seres de otros mundos hayan visitado la Tierra y que, si algo raro aparece en el cielo, para él tiene más que ver con tecnología humana que con pequeños hombrecillos con inteligencia superior. ¿Qué más dijo?

Durante una charla reciente en el podcast de Katie Miller, el fundador de SpaceX fue tajante en sus teorías sobre la vida alienígena: no ha visto una sola prueba creíble de vida extraterrestre a pesar de que el gobierno de Estados Unidos afirma tener evidencia de su existencia y llegada a la Tierra a lo largo de la historia.

Según contó el hombre más rico del mundo, incluso ha preguntado directamente a su equipo directivo si alguien sabe algo que él no… y la respuesta siempre ha sido negativa.

Musk aseguró que, si existiera evidencia real de extraterrestres en nuestro planeta, él sería el primero en enterarse debido a la familiaridad que tiene del tema y su trabajo en su empresa espacial SpaceX: “No he visto evidencia de extraterrestres. Nadie en el equipo directivo de SpaceX tiene evidencia de extraterrestres”.

“Les he preguntado: ‘Chicos, ¿me estoy perdiendo de algo? ¿Alguien del equipo ha visto evidencia de extraterrestres?’”, señaló.

Sobre la presencia de ovnis, el empresario tiene otra explicación mucho menos fantástica, pero igual de controversial y conspirativa. Para él, muchos de estos avistamientos podrían tratarse de prototipos militares, armas experimentales o misiles hipersónicos desarrollados por gobiernos como el de Estados Unidos. En resumen, afirma que los extraños objetos que suelen aparecer en el cielo se trata de tecnología secreta, no naves alienígenas que estén monitoreando la vida humana.

"OVNIS... podrían ser como un nuevo programa de armas... o misiles hipersónicos. Es básicamente un prototipo de armamento. No son extraterrestres", apuntó.

Esta postura no es nueva. En una aparición pasada con Joe Rogan, Musk prometió que si algún día descubre pruebas reales de extraterrestres, iría directamente a su programa a contarlo sin filtros y en exclusiva.

Elon Musk apuesta por la vida extraterrestre, pero no porque existan otras civilizaciones en algún punto del universo profundo, sino porque su meta en la vida es llevar la humanidad a habitar Marte y abandonar la Tierra que, según sus predicciones, algún día será destruida por la radiación solar.

Aunque descarta la presencia de aliens en la Tierra, Musk sigue obsesionado con el espacio… especialmente con Marte que quiere poblar en un futuro no muy lejano con su propia colonia.

El multimillonario insiste en que la humanidad debe convertirse en una especie multiplanetaria y que el planeta rojo es el siguiente paso lógico para la supervivencia.

Según sus cálculos, una misión no tripulada con Starship podría despegar rumbo a Marte en pocos años, y una misión con humanos sería posible alrededor de 2030. Su visión va aún más lejos: una ciudad autosuficiente en Marte en un plazo de 20 a 30 años.

Mientras tanto, el tema ovni sigue colándose en la política estadounidense. Recientemente el vicepresidente JD Vance se ha declarado abiertamente fascinado por el fenómeno, al igual que su aliado Marco Rubio, con quien asegura querer llegar al fondo del misterio.

De hecho, Rubio aparece en un documental nuevo en el que afirma que el gobierno estadounidense tiene información confidencial sobre la existencia de los alienígenas y de los ovnis y que esta misma ha sido ocultada a la humanidad, incluso a los propios presidentes de Estados Unidos.