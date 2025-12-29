Luego de viralizarse que Tylor Chase, actor de la serie de televisión "Manual de Supervivencia de Ned", se encontraba viviendo en la indigencia en las calles de California, su compañero de set Daniel Curtis Lee buscó como ayudarlo, por lo que los fans mexicanos se sumaron a los esfuerzos y no dudaron en llamar a la Patrulla Espiritual.

En los más recientes posteos que hizo Curtis Lee, quien interpretó a "Cookie", explicó la situación de calle que vive su amigo.

Mostró como en vísperas de Navidad lo llevó a un hotel para alejarlo de una fuerte lluvia que se avecinaba en esos días, pero del cual escapó tras dañar una de las habitaciones.

Incluso reportó que había sido internado por un par de días en un centro de rehabilitación, pero que si él no aceptaba internarse por un tiempo largo volvería a salir, tal y como había ocurrido en otras ocasiones.

¿La Patrulla Espiritual puede ayudar a Tylor Chase?

Ante este panorama y tras un golpe de nostalgia de la serie de Nickelodeon que salió a inicios de la década de los 2000, los mexicanos que siempre tienen "un remedio" infalible, y en esta ocasión fue etiquetar en las publicaciones de Daniel Curtis a la Patrulla Espiritual.

Lo que parecía sólo un arranque del fandom mexa del "Manual de Ned", resultó que sí, Jesús Ignacio Osuna Torres, "El Chiquilín", colaborador de las unidades de tratamiento contra las adicciones en Tijuana y Rosarito, estuvo en contacto con "Cookie" para hablar sobre el caso de Tylor Chase.

Esto se confirmó luego de que Curtis Lee publicara este domingo un video: " Hola, Chiquilín y la Patrulla Espiritual. Gracias por contactarme a través de las redes sociales ".

La exestrella de Nickelodeon explicó que su amigo que interpretó a Martin Qwerly no puede recibir la ayuda de la Patrulla Espiritual porque en "un proceso de rehabilitación a largo plazo tiene que ser una decisión suya.

" Si pudiera llevarlo a Tijuana personalmente, lo haría. Al final, esa decisión corresponde a su familia y a él ", precisó.

Además, aclaró la diferencia del manejo de las adicciones en su país comparado a lo que ocurre al cruzar la frontera norte es muy distinto.

"He hecho todo lo posible por crear conciencia y ayudarlo a encontrar apoyo. Lamentablemente, Estados Unidos y México tienen formas muy distintas de atender la salud mental y las adicciones . Tyler logró entrar a un centro de tratamiento a corto plazo, lo cual es un paso importante".

Daniel Curtis aclaró que en medio de la atención mediática que ha traído el caso de Tylor Chase "varios centros de rehabilitación le han ofrecido becas, pero necesita ingresar por voluntad propia aquí en los Estados Unidos".

¿Qué es la Patrulla Espiritual?

La Patrulla Espiritual es un grupo civil que busca rescatar a hombres que tienen problemas de consumo de drogas, que viven en la calle a través de acompañamiento espiritual y dándoles un refugio.

Hace un tiempo se viralizó en redes sociales, que la Patrulla Espiritual también era llamada por familiares de personas adictas que vivián en casa, quienes eran "rescatados" a través de engaños y en ocasiones estos se resistían a irse, sin embargo, tras tener el consentimiento de la familia, "los tazos dorados" eran trasladados a un centro de rehabilitación.