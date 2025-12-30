TE RECOMENDAMOS
Para viajar de la CDMX a Acapulco hoy, 30 de diciembre y mañana 31 de diciembre, evitando la congestión extrema de la caseta de Tlalpan y considerando el alto flujo vehicular de fin de año, aquí tienes la mejor estrategia de ruta y horarios:
La Ruta Recomendada
La ruta más rápida y directa sigue siendo la Autopista del Sol (México 95D). Aunque me pediste evitar la congestión, tomar la carretera federal (libre) hoy podría duplicar tu tiempo de trayecto (hasta 8 o 9 horas) debido al tráfico local en cada pueblo y las zonas de curvas.
- Distancia: Aproximadamente 380 km.
- Tiempo estimado: 4 horas y 45 minutos (en condiciones ideales). Sin embargo, hoy el flujo es medio-alto, por lo que podrías tardar entre 5.5 y 6.5 horas.
¿A qué hora salir para evitar Tlalpan?
La Caseta de Tlalpan es el mayor "cuello de botella" hoy. Para evitar las horas de mayor congestión:
- La ventana ideal (Madrugada): Salir entre las 4:00 AM y las 6:00 AM. A esta hora cruzarás la salida de la CDMX antes de que comience el pico de viajeros de media mañana.
- La ventana de la tarde: Si no saliste temprano, la mejor opción es después de las 2:30 PM. Muchos viajeros de "mañana" ya habrán pasado, aunque podrías llegar a Acapulco ya de noche.
- EVITAR ABSOLUTAMENTE: El horario de las 8:00 AM a la 1:00 PM, que es cuando la mayoría de las familias inician su viaje.
Alternativa para "saltar" Tlalpan
Si te encuentras en el poniente de la ciudad (Santa Fe, Interlomas), puedes usar la Autopista Chamapa-Lechería conectando con la Vía La Venta-Chamapa hacia la carretera de Cuernavaca. Esto te permite rodear gran parte del tráfico interno del sur de la ciudad, aunque eventualmente convergerás cerca de la zona de Tres Marías.
Puntos Críticos hoy (30 de diciembre):
- Paso Exprés de Cuernavaca: Es probable que encuentres asentamientos importantes aquí. Mantente en los carriles centrales de largo itinerario.
- Caseta de Alpuyeca: Suele ser la segunda más lenta después de Tlalpan.
- Clima: Se esperan temperaturas bajas en las zonas altas (Ajusco/Tres Marías), lo que puede generar neblina ligera.
Resumen de navegación:
- Ruta: Ver indicaciones en Google Maps
- Estado del tráfico: Moderado con retrasos en puntos de peaje.
