Con el fin de año vienen los cierres de ciclos, y con ello, la búsqueda de cómo atraer la buena fortuna para este 2026. Aquí te contamos los rituales más populares que en redes aseguran que sí funcionan para atraer el dinero.

No se trata de ponerte un calzón amarillo o de comerte rápidamente las 12 uvas en la cena de Año Nuevo, aunque algunos rituales ya se hicieron tradición o son graciosos, este próximo 31 de diciembre de 2025 y 1 de enero de 2026 puedes probar estos.

Billete + intención + zapato

Tomás un billete de la denominación que quieras

Tómalo y que la cara vea hacia a ti

Vas a doblarlo tres veces

Al momento lo tienes que intensionar pidiendo paz económica

Que el dinero fluya hacia mí con facilidad y constancia. Me libero de miedos, carencias y bloqueos heredados, y recibo con gratitud cada bendición que llega para el mayo bien en mi hogar

Colocas doblado el billete dentro del zapato que vas a usar ese día, pero del pie dominante

Al otro día tienes que gastar el billete en comida para que esa energía fluya

Puedes hacer el ritual horas antes de salir de casa, pero meterlo en el calzado que vas a usar para evitar olvidos o prisas

Frasco abundancia + semillas + metas

Elige un frasco transparente con tapa

Haz una lista de son seis metas concretas y claras de lo que quieres hacer con el dinero y fírmalo para sellar tu contrato

Agregas una base de arroz blanco como símbolo de abundancia

Una cucharada de azúcar mezclada con canela para atraer "maestros y lecciones amorosas" a tu vida

Encima pones un puñito de lentejas para atraer la prosperidad a casa

Metes un billete para representar tu seguridad financiera

Junto a él pones la carta con tus metas

Luego cierras diciendo: "Esta es mi manifestación de prosperidad activada. Gracias, gracias, gracias".

Colocas en un lugar que lo tengas visible todo el año y al verlo recuerda el flujo constante de dinero que ya está en tu vida

El influencer espiritual Fer Broca desde hace muchos años comparte un ritual para hacer en fin de año para atraer "abundancia gozosa" con la canela