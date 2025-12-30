La polémica real vuelve a encenderse y esta vez viene con precio… y uno bastante elevado. El príncipe Harry y Meghan Markle estarían planeando cobrar cifras de escándalo por cenas privadas con ellos, un movimiento que ya está dando mucho de qué hablar vinculados a los rumores de problemas financieros.

De acuerdo con los informes que circulan, los duques de Sussex estarían cobrando precios cercanos a los 100 mil dólares por persona para compartir una cena, charla y copa de vino con la pareja.

El rumor no surgió de la nada; hace poco se informó que Harry y Meghan habían subastado discretamente el acceso a su compañía como parte de una recaudación de fondos, lo que encendió las alarmas sobre una nueva estrategia para capitalizar su fama, incluso se afirmó que ya estaban cobrando los 100 mil dólares por cena.

La jugada se habría realizado a través de CharityBuzz, una plataforma conocida por vender experiencias exclusivas con celebridades a favor de causas benéficas. En este caso, el dinero estaría vinculado a la fundación Archewell, la organización que los duques crearon tras su mudanza a California.

Un portavoz de Archewell confirmó que han trabajado con distintos socios para recaudar fondos y que CharityBuzz es uno de ellos. Sin embargo, el detalle que más ruido genera es que estas cenas no aparecen anunciadas públicamente, lo que sugiere que podrían ofrecerse sólo a grupos sociales muy selectos.

“Nos hemos asociado con numerosos socios para recaudar fondos a lo largo de los años y ChartyBuzz ha sido uno de ellos”, detalló el portavoz.

El nuevo movimiento de los Sussex ha originado críticas debido a que se dice que están usando sus títulos reales y la influencia de la familia real para su beneficio y el de sus negocios, en medio de una supuesta crisis económica, a pesar de que no forman parte de la institución desde hace casi cinco años.

Personas cercanas a los Sussex señalan que Harry y Meghan dejaron de ser miembros activos de la monarquía, pero su apellido sigue vendiendo: “La gente pagará cientos de miles de dólares para cenar con ellos”.

“Esto es básicamente un punto de partida para que Harry y Meghan ofrezcan la oportunidad de conocerlos en persona por una suma millonaria (...) Es una decisión audaz, pero es innegable que se trata de vender el acceso a un antiguo miembro de la realeza en activo”, señaló una fuente cercana a la pareja.