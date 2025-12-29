TE RECOMENDAMOS

Lista actualizada de personas hospitalizadas por el accidente del Tren Interoceánico que dejó cerca de 100 lesionados

Beyoncé entra al club de los milmillonarios, afirma Forbes: así construyó su fortuna histórica

Miss Universe en otro escándalo: dictan 2 años de prisión a su copropietaria en medio de polémica con Raúl Rocha

Patrulla Espiritual busca rescatar a Tylor Chase, actor del "Manual de Ned", de la indigencia; Daniel Curtis responde

Yolanda Andrade frena rumores contra su cuñado tras crisis de salud: "No controla mi dinero y ni mis medicamentos"

Heidi Klum enciende el invierno desde el Caribe con microbikini a sus 52 años

televisiva en el primer avance de ´Malcolm in the Middle: Life Still Unfair´, el regreso de la popular serie de principios de siglo a la pequeña pantalla, cuyo estreno está previsto para el 10 de abril en la plataforma Hulu.

"Mi vida es fantástica ahora, solo tenía que alejarme de mi familia", dice Muniz en el tráiler publicado en el canal de YouTube de Hulu.

El actor, que interpreta al niño prodigio Malcolm en la serie, pronuncia la frase antes de que se sucedan una serie de escenas caóticas protagonizadas por sus padres, Hal (Bryan Cranston) y Lois (Jane Kaczmarek).

El adelanto muestra a Malcolm regresando a casa con su hija (Keeley Karsten) después de esconderse de ellos durante más de una década, obligado a asistir a la fiesta de 40 aniversario de bodas de sus padres.

Además de las apariciones de Cranston y Kaczmarek, el tráiler muestra también a los hermanos del protagonista: Reese, interpretado por Justin Berfield; Francis, encarnado por Christopher Masterson; y Dewey, papel que asumió Caleb Ellsworth-Clark en reemplazo de Erik Per Sullivan, quien interpretaba al hermano menor en la serie original.

'Malcolm in the Middle' se transmitió por Fox del 2000 al 2006 después de siete temporadas.

La serie seguía la vida de una familia disfuncional de clase media que lidiaba con la cotidianidad y que tenía un hijo brillante.

A lo largo de la historia la serie ganó siete Emmy y obtuvo siete nominaciones a los Globos de Oro.

