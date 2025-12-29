TE RECOMENDAMOS
Lista actualizada de personas hospitalizadas por el accidente del Tren Interoceánico que dejó cerca de 100 lesionados
Miss Universe en otro escándalo: dictan 2 años de prisión a su copropietaria en medio de polémica con Raúl Rocha
Patrulla Espiritual busca rescatar a Tylor Chase, actor del "Manual de Ned", de la indigencia; Daniel Curtis responde
Yolanda Andrade frena rumores contra su cuñado tras crisis de salud: "No controla mi dinero y ni mis medicamentos"
Frankie Muniz se reencuentra con su familia televisiva en el primer avance de ´Malcolm in the Middle: Life Still Unfair´, el regreso de la popular serie de principios de siglo a la pequeña pantalla, cuyo estreno está previsto para el 10 de abril en la plataforma Hulu.
"Mi vida es fantástica ahora, solo tenía que alejarme de mi familia", dice Muniz en el tráiler publicado en el canal de YouTube de Hulu.
Compra aquí ropa de tus series favoritas de Máscara de Látex
El actor, que interpreta al niño prodigio Malcolm en la serie, pronuncia la frase antes de que se sucedan una serie de escenas caóticas protagonizadas por sus padres, Hal (Bryan Cranston) y Lois (Jane Kaczmarek).
Patrulla Espiritual busca rescatar a Tylor Chase, actor del "Manual de Ned", de la indigencia; Daniel Curtis responde
El adelanto muestra a Malcolm regresando a casa con su hija (Keeley Karsten) después de esconderse de ellos durante más de una década, obligado a asistir a la fiesta de 40 aniversario de bodas de sus padres.
- PUEDES LEER: Frankie Muniz listo para el regreso de 'Malcolm el de en medio' si lo hace Bryan Cranston
- TAMBIÉN REVISA: ¡Malcolm está de vuelta! Frankie Muniz comparte foto desde el set de la secuela
Además de las apariciones de Cranston y Kaczmarek, el tráiler muestra también a los hermanos del protagonista: Reese, interpretado por Justin Berfield; Francis, encarnado por Christopher Masterson; y Dewey, papel que asumió Caleb Ellsworth-Clark en reemplazo de Erik Per Sullivan, quien interpretaba al hermano menor en la serie original.
Yolanda Andrade frena rumores contra su cuñado tras crisis de salud: "No controla mi dinero y ni mis medicamentos"
'Malcolm in the Middle' se transmitió por Fox del 2000 al 2006 después de siete temporadas.
Compra aquí ropa con imágenes tus caricaturas favoritas de Máscara de Látex
La serie seguía la vida de una familia disfuncional de clase media que lidiaba con la cotidianidad y que tenía un hijo brillante.
A lo largo de la historia la serie ganó siete Emmy y obtuvo siete nominaciones a los Globos de Oro.
[Publicidad]