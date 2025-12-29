La Secretaría de Gobernación (Segob) actualizó este lunes la lista de las personas que permanecen hospitalizadas luego del descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido este domingo en Oaxaca que dejó hasta el momento 13 fallecidos y 98 lesionados, de ellas 36 fueron hospitalizadas, cinco fueron de gravedad.

A través de sus redes sociales, Segob publicó que al corte de las casi 2:00 de la tarde aún permanecen 34 víctimas hospitalizadas, desde una niña de 3 años de edad hasta un hombre de 70.

Asimismo, compartió un número de teléfono para que los familiares de los pasajeros lesionados se pongan en contacto: 55-22-30-21-06.

¿Quiénes son las personas hospitalizadas tras el accidente del Tren Interoceánico?

Esta es la lista actualizada por Segob de las víctimas:

Regina Torres Castro Luis Augusto Kat Canto Alfonso Lara Pineda Ilse Abigail Lizárraga Arias Marlene Natali Reyes RAmírez Liam Sebastián Ríos García Ereida López Ordaz Astrid Ximena Cruz Alexia Cerqueda Mejía Johana Osorio Castro Ian Osvaldo López Hernández Ariadna Hernández Víctor Beltrán Ordoñez Meleny Yuretzi Zaragoza Medina Ana Guadalupe Fabre Paragón Karla Ortiz López Efrén Palacio Pacheco Rolando Domínguez Ramírez Libertad Domínguez Rosales Gabriela Moreno Vázquez Alexis Iglesias Temich Flor del Carmen Temich Sinta María Fernánda Serrano Moreno María del Carmen Chinas Reyes Raúl Estrada Rodríguez Jorge Alberto Gómez Hernández Claudia Cruz Alcántara Hilda Alcántara Alvarado Karla Mericia Leyva Castillejos Sergio Uriel Castillejos Cruz Aldo Alan Zaragoza Ayala Agripina de la Cruz López Hugo Rivera Ríos Diego Alejandro Castillejos Cruz

Teléfono al que pueden comunicarse familiares de las víctimas:

¿Qué pasó con el tren del Corredor Interoceánico del Itsmo de Tehuantepec?

Este fin de semana, el Tren Interoceánico se descarrilló con 250 pasajeros a bordo entre las poblaciones de Nizanda y Chivela mientras cruzaba la ruta Salina Cruz–Coatzacoalcos.

El descarrilamiento provocó la muerte de 13 personas y se reportó a una persona como desparecida.

Las autoridades federales reportaron esta mañana que en total se descarrilaron cuatro vagones.

El primer vagón se deslizó sobre el talud a 6,5 metros de profundidad, mientras que el segundo vagón quedó parcialmente suspendido y los otros dos vagones quedaron sin daños graves.

Asimismo, el secretario de Marina, Raymundo Morales, informó que este ferrocarril utiliza una "camioneta exploradora" que circula sobre la vía antes de la salida del tren para reportar fallas.

En su recorrido previo se "informó que las vías se encontraban en buenas condiciones".