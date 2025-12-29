TE RECOMENDAMOS

La Secretaría de Gobernación (Segob) actualizó este lunes la lista de las personas que permanecen hospitalizadas luego del ocurrido este domingo en Oaxaca que dejó hasta el momento 13 fallecidos y 98 lesionados, de ellas 36 fueron hospitalizadas, cinco fueron de gravedad.

A través de sus redes sociales, Segob publicó que al corte de las casi 2:00 de la tarde aún permanecen 34 víctimas hospitalizadas, desde una niña de 3 años de edad hasta un hombre de 70.

Asimismo, compartió un número de teléfono para que los familiares de los pasajeros lesionados se pongan en contacto: 55-22-30-21-06.

¿Quiénes son las personas hospitalizadas tras el accidente del Tren Interoceánico?

Esta es la lista actualizada por Segob de las víctimas:

  1. Regina Torres Castro
  2. Luis Augusto Kat Canto
  3. Alfonso Lara Pineda
  4. Ilse Abigail Lizárraga Arias
  5. Marlene Natali Reyes RAmírez
  6. Liam Sebastián Ríos García
  7. Ereida López Ordaz
  8. Astrid Ximena Cruz
  9. Alexia Cerqueda Mejía
  10. Johana Osorio Castro
  11. Ian Osvaldo López Hernández
  12. Ariadna Hernández
  13. Víctor Beltrán Ordoñez
  14. Meleny Yuretzi Zaragoza Medina
  15. Ana Guadalupe Fabre Paragón
  16. Karla Ortiz López
  17. Efrén Palacio Pacheco
  18. Rolando Domínguez Ramírez
  19. Libertad Domínguez Rosales
  20. Gabriela Moreno Vázquez
  21. Alexis Iglesias Temich
  22. Flor del Carmen Temich Sinta
  23. María Fernánda Serrano Moreno
  24. María del Carmen Chinas Reyes
  25. Raúl Estrada Rodríguez
  26. Jorge Alberto Gómez Hernández
  27. Claudia Cruz Alcántara
  28. Hilda Alcántara Alvarado
  29. Karla Mericia Leyva Castillejos
  30. Sergio Uriel Castillejos Cruz
  31. Aldo Alan Zaragoza Ayala
  32. Agripina de la Cruz López
  33. Hugo Rivera Ríos
  34. Diego Alejandro Castillejos Cruz

¿Qué pasó con el tren del Corredor Interoceánico del Itsmo de Tehuantepec?

Este fin de semana, el Tren Interoceánico se descarrilló con 250 pasajeros a bordo entre las poblaciones de Nizanda y Chivela mientras cruzaba la ruta Salina Cruz–Coatzacoalcos.

El descarrilamiento provocó la muerte de 13 personas y se reportó a una persona como desparecida.

Las autoridades federales reportaron esta mañana que en total se descarrilaron cuatro vagones.

El primer vagón se deslizó sobre el talud a 6,5 metros de profundidad, mientras que el segundo vagón quedó parcialmente suspendido y los otros dos vagones quedaron sin daños graves.

Asimismo, el secretario de Marina, Raymundo Morales, informó que este ferrocarril utiliza una "camioneta exploradora" que circula sobre la vía antes de la salida del tren para reportar fallas.

En su recorrido previo se "informó que las vías se encontraban en buenas condiciones".

