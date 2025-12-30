La supermodelo brasileña Alessandra Ambrosio cerró el año con estilo, deslumbrando en las islas Noronha de Brasil con un bikini verde que dejó boquiabiertos a fanáticos.

La imagen de la ángel de Victoria’s Secret en la arena refleja no solo su físico envidiable, fruto de años de disciplina y bienestar, sino también el fuerte vínculo que mantiene con su tierra natal. Rodeada de mar, sol y calidez familiar, Ambrosio aprovechó este escape para reconectar con sus raíces y compartir momentos memorables luego de un año intenso en su carrera.

Las fotos publicadas en sus redes sociales muestran a Alessandra caminando por la orilla y disfrutando del ambiente relajado que caracteriza las playas brasileñas. Su bikini verde, de corte mínimo, destaca entre la arena y el mar. También llevó un pareo amarillo encima.

Alessandra no solo mostró cómo termina el año, sino también lo que significa para ella detenerse, recargar energías y celebrar el presente. Como era de esperarse, la publicación acumuló miles de “me gusta” y comentarios llenos de elogios.

Alessandra Ambrosio asegura que pasa por una gran etapa de su vida, pues es feliz con el romance que mantiene con Buck Palmer. Constantemente se les ve en fiestas y en la playa. Además, se lleva bien con sus hijos. La modelo comparte dos hijos con su ex pareja Jamie Mazur: su hija Anja y su hijo Noah.

Ambrosio se mantiene como una de las top models más demandadas en la industria. Ha trabajado con marcas como Christian Dior, Dolce & Gabbana, Chanel, Moschino, Giorgio Armani y Ralph Lauren. Por supuesto, sus desfiles como ángel de Victoria’s Secret la catapultaron a la fama.

En una entrevista con Harper's Bazaar, habló sobre cómo su sentido del estilo ha evolucionado a lo largo de los años.

“Creo que todavía me gusta ser divertida y adaptarme a mi estado de ánimo o a la ocasión, así que siempre me he divertido con mis looks. Pero creo que el cambio ha sido interno. Con los años, he adquirido más confianza en mí misma y en cómo me presento. Así que puedo experimentar y probar distintos estilos sin sentirme cohibida en absoluto”, declaró.

Mientras pasea por el mundo, la top model se toma el tiempo para administrar y trabajar en su marca de trajes de baño Gal Floripa; también hace sesiones fotográficas para varias campañas publicitarias y le dedica tiempo a algunas causas benéficas.