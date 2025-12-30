Tylor Chase, quien se hizo viral hace unos días por ser captado viviendo en la indigencia en California, volvió a las calles después de varios intentos de ayuda y de haber sido ingresado a un centro médico.

De acuerdo con los informes, el actor de El Manual de Supervivencia Escolar de Ned, de Nickelodeon, regresó a las calles de Riverside tras abandonar un centro psiquiátrico en el que fue internado por 72 horas.

LEER MÁS: Alessandra Ambrosio despide el año con diminuto bikini verde en las playas de Brasil

El exactor de Mighty Ducks, Shaun Weiss, señaló en una nueva actualización sobre Tylor que salió anticipadamente del centro ya que rechazó el tratamiento.

“Se suponía que lo retendrían y luego lo trasladarían a un centro de desintoxicación que habíamos organizado. En cambio, lo dejaron salir sin contactarnos”, detalló Weiss. Cabe recordar que Shaun se unió a otros amigos para darle el apoyo necesario a Chase, como el influencer Jacob ‘Jake’ Harris, quien fue el que facilitó su ingreso.

NO TE PIERDAS: Miss Universe en otro escándalo: dictan 2 años de prisión a su copropietaria en medio de polémica con Raúl Rocha

En torno a esto, TMZ detalló que Chase fue visto durmiendo de nueva cuenta en las calles y consumiendo metanfetamina, una de las distintas sustancias ilegales que le detectaron en el centro médico. El medio señala que ni los policías ni sus amigos pueden obligarlo a recibir ayuda ni a ingresar en hospitales debido a que las leyes en California lo protegen.

El portavoz del Departamento de Policía de Riverside, Ryan Railsback, señaló en un comunicado que Chase necesita ayuda urgentemente, pero no puede ser obligado a recibirla debido a que legalmente no es considerado “gravemente discapacitado ni en un peligro para sí mismo ni para los demás”.

#Exclusive 💔 Tylor Chase is back sleeping on the streets of Riverside, and there's nothing police can do to help the former child actor because of California laws.



🎥: Backgrid pic.twitter.com/o8xMyfBy3K — TMZ (@TMZ) December 30, 2025

Asimismo, señaló que el actor puede ser detenido por uso de sustancias ilegales, pero al ser cargos menores, sería liberado en poco tiempo: “No podemos secuestrarlo”, dijo el policía.

Previo a su ingreso, el actor Daniel Lee Curtis, su coprotagonista en el Manual de Ned, lo buscó y lo registró en un hotel para que no durmiera en la calle con las bajas temperaturas y lluvias que se han registrado en California en los últimos días; sin embargo, Chase dejó el lugar poco después.

Antes de que se hiciera viral en redes sociales, Chase también rechazó “cordialmente” la ayuda de la policía local, quien había estado al pendiente de su situación en los últimos meses y le había ofrecido varios servicios como atención médica, alimento y refugio.