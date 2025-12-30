Christian Nodal volvió a ser el centro de la controversia luego de que en una reciente presentación interpretó una canción que, según sus seguidores, está dedicada a su exprometida, Belinda. Lo que desató la polémica fue que todo ocurrió mientras su actual esposa, Ángela Aguilar, se encontraba en el concierto. La reacción de la hija de Pepe Aguilar quedó captada en video y ha sido muy comentada.

El 2025 fue un año complicado para Nodal y los Aguilar pues el público en general y las redes sociales continúan atacándolos desde que se destapó el romance de Christian y Ángela, a quienes han señalado y criticado por comenzar su relación de manera precipitada y por "afectar a terceros", en este caso a Cazzu y su hija Inti.

Es por eso que el público observa con lupa cada movimiento que hace la joven pareja y en una de las más recientes presentaciones del cantante, los internautas se dieron cuenta de que Nodal habría recordado a Belinda, con quien estuvo a punto de casarse.

Durante el concierto, Nodal decidió incluir en su setlist el tema "Por el resto de tu vida", una melodía que ha sido ampliamente asociada con Belinda, ya que el famoso se la dedicó e incluso en algún momento pensó en interpretarla a dueto con ella, pero como terminaron, ya no se pudo hacer, por lo que el tema fue lanzado junto a la cantante Tini.

El video del momento, que circula en plataformas como TikTok y X, muestra a Nodal interpretando la canción, mientras Ángela se encontraba tras bambalinas, sentada, observando el show de su pareja.

Para muchos, aunque la hija de Pepe Aguilar intentó demostrar que no le importó que su esposo cantara dicho tema relacionado con Belinda, se le notó la molestia y actuó de forma rara ya que se puso a hablar por teléfono. Esta acción provocó que los usuarios de redes sociales la criticaran más ya que consideran que con eso sólo dejó al descubierto que es un tema que le duele.

El video no tardó en volverse tendencia: los comentarios se dividieron entre quienes criticaron a Nodal por la "falta de tacto" y por revivir el pasado frente a su esposa y los que señalaron que eso se “buscó” la joven de 22 años al relacionarse con alguien tan polémico como el cantante de regional mexicano.

“El alma enamorada se desquició”, "No la escuchó, estaba hablando al más allá con su abuela”, “Christian haciendo de todo para no llegar a la boda de mayo”, “Jajajajaja falta que cante la de Cazzualidades”, “¿¿Ustedes creen que con ese ruidazo ella iba estar escuchando por el celular?? Nahhhh fue puro circo que hablaba con alguien” y “Nodal haciendo de todo para que ella pida el divorcio ahhhhh pillín, no quiere pagar hartos dólares”, fueron algunas de las reacciones.

Hasta el momento, ni Christian Nodal ni Ángela Aguilar han comentado al respecto sobre este momento que se está haciendo viral en las redes sociales, sin embargo, los internautas no dejan de hablar sobre el "recuerdo" que Nodal hizo público sobre su ex Belinda.