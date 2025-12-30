Mientras se comenta que su hermano, el príncipe Harry, enfrenta conflictos financieros junto a Meghan Markle, se ha revelado cuánto dinero gana el príncipe William, heredero de la corona británica.

Un informe actualizado al 2025 reveló que el futuro rey recibe un salario anual de nada más y nada menos que de ¡30 millones de dólares! , pero… ¿de dónde viene ese dinero? ¿los contribuyentes pagan su salario?

Hace dos años, cuando Carlos III se convirtió en rey, William comenzó a hacer uso del patrimonio del Ducado de Cornualles, una herencia que le corresponde como futuro rey de Inglaterra.

Recientemente, el Ducado hizo de conocimiento público cuánto dinero ha recibido el hijo mayor de la familia real en el último año fiscal, que va de 2024 a 2025, como salario, el cual es un superávit de 22.9 millones de libras esterlinas , equivalente a 30.9 millones de dólares.

El Informe Anual del Ducado destaca que William no recibe dicho salario por sus labores reales, sino que es para cubrir todos los gastos privados, oficiales y caritativos del príncipe y de su esposa Kate Middleton y de sus tres hijos, Charlotte, George y Louis.

El monto repartido en este último año es una ligera disminución de los 23.6 millones de libras que recibió en el primer año del reinado de su padre.

Anteriormente, el Ducado de Cornualles le pertenecía a Carlos cuando era príncipe y además del dinero, éste era propietario de varias casas, granjas, tierras y otros bienes en 52 mil hectáreas en 23 condados de Inglaterra y Gales, informó People.

Estas propiedades también fueron heredadas a William y tienen un valor superior a mil millones de dólares.

People apunta que William paga impuestos sobre la renta de cada ingreso que recibe “después de restar los gastos domésticos”.

El Ducado de Cornualles fue creado en 1337 por el rey Eduardo III con el fin de financiar los gastos del hijo mayor del monarca británico.

Según su informe, el año pasado fue “un año de cambio y evolución para el Ducado, particularmente en su estrategia organizacional de centrarse en el impacto positivo para las personas, los lugares y el planeta”.

Y agrega: “El Ducado se centra en apoyar la mejora continua mediante: convertirse en una finca con cero emisiones netas para finales de 2032; trabajar con socios para abordar la falta de vivienda en las zonas en las que opera; convertirse en una finca ejemplar en la prestación de servicios de salud mental para inquilinos y personal rural; y mantener el valor real en toda la finca para sus comunidades, a la vez que aumenta los ingresos”.