La cuenta regresiva casi termina para millones de estudiantes y sus familias en México. Tras el descanso por las fiestas decembrinas, el regreso a las aulas ya tiene fecha oficial y viene acompañado de ajustes para las actividades de docentes y directivos, de acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Según la autoridad educativa, el regreso a clases para alumnos de preescolar, primaria y secundaria será el lunes 12 de enero de 2025 , justo una semana después de la celebración del Día de Reyes.

Este día marca oficialmente el inicio del segundo semestre del ciclo escolar 2025-2026 en escuelas públicas de educación básica.

Sin embargo, el retorno no será igual para todos. Los directivos escolares volverán antes, específicamente el miércoles 7 de enero para el taller intensivo para personal con funciones de dirección, mientras que los docentes regresarán el jueves 8 de enero para participar en su respectivo taller intensivo.

NO TE PIERDAS: Momento incómodo: Nodal canta canción dedicada a Belinda frente a Ángela Aguilar y se desata la polémica

Este taller, explicó la SEP, tiene como objetivo reflexionar sobre la realidad de cada comunidad escolar, reconocer las características del entorno y fortalecer la asesoría y el acompañamiento educativo, todo enfocado en la mejora continua de las escuelas.

¿Cuándo serán las siguientes vacaciones?

Para quienes ya esperan el primer descanso del año, éste será sólo para los alumnos de educación básica y ocurrirá el viernes 30 de enero de 2026, debido a la sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE), que se realiza el último viernes de cada mes.

Dicha suspensión de actividades escolares se unirá al primer puente vacacional del año, mismo que será alusivo al aniversario de la promulgación de la Constitución mexicana del 5 de febrero de 1917.

El calendario oficial apunta que el puente vacacional se recorrerá el lunes 2 de febrero.

Después de ello, habrá un segundo puente oficial mercado por el calendario de la SEP y la Ley Federal del Trabajo (LFT). El segundo puente será por el aniversario del natalicio de Benito Juárez y se recorrerá al lunes 16 de marzo.

En cuanto a las vacaciones más largas del primer semestre del año, Semana Santa 2026 también ya está definida. El periodo vacacional iniciará el lunes 30 de marzo y concluirá el viernes 10 de abril.

Esto significa que estudiantes y maestros deberán retomar actividades académicas el lunes 13 de abril de 2026, sin cambios adicionales en el calendario.