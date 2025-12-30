Iniciar el trámite para obtener una visa americana es un proceso que requiere planificación, especialmente en México, donde la demanda suele ser alta. Si decides comenzar en enero de 2026 debes considerar que la cita para tu entrevista no será inmediata.

Las embajadas y consulados manejan tiempos de espera que varían según la ciudad y la temporada, por lo que anticiparse es clave para evitar contratiempos en tus planes de viaje.

Durante los últimos años, los tiempos de espera han aumentado debido a la gran cantidad de solicitudes y a la capacidad limitada de atención en cada sede. Esto significa que, aunque completes tu formulario y pagues la tarifa en enero, la fecha disponible para tu entrevista podría asignarse varios meses después.

En algunos casos, las citas se programan para la segunda mitad del año, lo que puede afectar proyectos personales, laborales o académicos si no lo tomas en cuenta.

Por ello, antes de iniciar el trámite, es recomendable revisar los tiempos estimados en cada consulado y considerar opciones estratégicas, como elegir una sede con menor demanda o aprovechar programas de renovación sin entrevista si aplicas.

¿Cuándo hay citas para tramitar la visa por primera vez?

Ciudad Juárez: 12 de marzo de 2027.

Guadalajara: 5 de noviembre de 2026.

Hermosillo: 13 de agosto de 2026.

Matamoros: 20 de agosto de 2026.

Mérida: 4 de agosto de 2026.

Ciudad de México: 9 de abril de 2026.

Monterrey: 2 de diciembre de 2026.

Nogales: 15 de abril de 2026.

Nuevo Laredo: 10 de julio de 2026.

Tijuana: 28 de mayo de 2026.

Requisitos para tramitar la visa americana por primera vez

Pasaporte mexicano vigente

Tener un pasaporte vigente es esencial para cualquier mexicano que desea tramitar la visa. Si aún no lo tienes, debes tramitarlo antes de iniciar el llenado de solicitudes para la visa, pues es fundamental anotar tu número de pasaporte en el formulario DS-160 y presentar la libreta en el CAS y en tu entrevista con un oficial consular. Asegúrate de que tu pasaporte tenga al menos seis meses de validez más allá de tu fecha prevista de entrada a los Estados Unidos.

Formulario DS-160 y pago de $185 USD

El primer paso para obtener la visa de turista es llenar la solicitud DS-160 en la página CEAC. Este formulario es extenso y requiere información detallada sobre tu historial personal, laboral y de viajes. Al finalizar, se obtiene un código de barras que se utilizará para identificar y dar seguimiento a tu solicitud. Además, deberás realizar un pago de $185 USD, que es la tarifa de solicitud de visa.

Requisitos en el CAS (Centro de Atención al Solicitante)

El CAS es el lugar donde te tomarán la fotografía y los datos biométricos necesarios para tu visa. En tu cita en el CAS, deberás presentar los siguientes documentos:

Pasaporte mexicano vigente para viajar a Estados Unidos.

vigente para viajar a Estados Unidos. Página de confirmación del formulario DS-160 .

. Hoja de confirmación de la cita impresa.

Requisitos para la entrevista consular

El día de tu entrevista, debes presentarte en la embajada o consulado que te corresponde. Únicamente necesitarás presentar la confirmación impresa del formulario DS-160 y tu pasaporte mexicano vigente. Sin embargo, es recomendable que también lleves impresa tu confirmación de cita con instrucciones y el comprobante de recibo de pago. Está prohibido entrar con celulares o cualquier otro dispositivo electrónico, así que asegúrate de dejarlos en casa o en un lugar seguro.

Demostrar lazos que te unan a México

Durante la entrevista, los oficiales consulares quieren asegurarse de que regresarás a México después de tu viaje y que no te quedarás a trabajar o vivir en Estados Unidos, conforme a la Sección 214(b) del INA. Para esto, consideran los lazos que te unen a México, como tu trabajo, familia y estudios. Es útil llevar documentos que respalden estos lazos, como cartas de empleo, certificados de estudios, y cualquier otra evidencia que demuestre tu intención de regresar a México.