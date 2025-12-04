Si estás pensando en viajar al extranjero en los próximos años, tramitar tu pasaporte mexicano antes de que termine el 2025 es una decisión inteligente. ¿Por qué? Porque históricamente, los costos del pasaporte aumentan al inicio de cada año, y todo indica que en 2026 sucederá lo mismo. Aprovechar las tarifas actuales puede ahorrarte dinero y evitar contratiempos.

Costos del pasaporte mexicano en 2025

Actualmente, los precios oficiales son los siguientes:

Pasaporte por 3 años: $1,730 pesos

Pasaporte por 6 años: $2,350 pesos

Pasaporte por 10 años: $4,120 pesos

Descuentos del 50% en pasaporte mexicano

Si eres persona con discapacidad, mayor de 60 años o trabajador agrícola temporal en Canadá, puedes obtener un descuento del 50%. Los costos con descuento quedan así:

Pasaporte por 3 años: $865 pesos

Pasaporte por 6 años: $1,175 pesos

Pasaporte por 10 años: $2,060 pesos

¿Por qué es importante tener tu pasaporte?

El pasaporte mexicano no solo es indispensable para viajar al extranjero, también acredita tu identidad y te permite recibir asistencia consular en caso de emergencias. Es un documento esencial para cualquier mexicano que planee salir del país.

Nuevos requisitos simplificados en 2025

Desde el 20 de febrero de 2025, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció que se simplifican los requisitos para tramitar el pasaporte. Esto significa menos trámites y más rapidez. Los requisitos básicos serán:

Por primera vez: formato de solicitud, comprobante de pago e identificación oficial.

Renovación: formato de solicitud, comprobante de pago y el pasaporte anterior.

Menores de edad: formatos de solicitud y autorización, comparecencia de padres o tutores con identificación, comparecencia del menor e identificación, y comprobante de pago.

En caso de que no se pueda acreditar la nacionalidad en las bases de datos, se pedirá alguno de estos documentos: acta de nacimiento, certificado de nacionalidad, carta de naturalización, entre otros.

Cómo agendar tu cita para el pasaporte mexicano

Existen tres formas sencillas para programar tu cita:

Por teléfono: llama al 55 893 (24827) de lunes a domingo, 8:00 a 20:00 horas.

Por internet: crea una cuenta en citas.sre.gob.mx, llena el pre-registro y elige fecha y oficina.

Por WhatsApp: envía “Hola” al (+52) 55893-24827 y sigue las instrucciones del chatbot.

En todos los casos, recibirás un correo con los formatos necesarios para realizar el pago en el banco.

Si quieres evitar pagar más y aprovechar los nuevos requisitos simplificados, tramita tu pasaporte mexicano antes de que termine el 2025. No esperes a que los precios suban en 2026 y asegura tu documento para viajar sin preocupaciones.