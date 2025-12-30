En medio de las comparaciones del nuevo look de Ángela Aguilar con el de la trapera argentina Cazzu, el legendario músico Fito Páez aplaudió la participación de la mexicana en los Grammy Celebration of Latin Music transmitidos el pasado 28 de diciembre.

La hija de Pepe Aguilar compartió este martes nuevas imágenes de los instantes que vivió rumbo al evento de talla internacional en el que cantó un cover en inglés de Linda Ronstadt "You're no good".

El carrete de imágenes en el que presume su figura con un maquillaje "dark", piel brillante y un "wet hair look", fue donde el cantante argentino respondió:

" Dulce Ángela…que hermosa persona y que inmensa artista que eres ".

El comentario escrito desde la cuenta oficial de Fito Páez se llenó de reacciones en el que aseguran que el comentario del ícono rockero es un reconocimiento al talento de la esposa de Christian Nodal.

"Que lo diga FITO, ya no hay más nada que decir. Ángela es única en su talento", se lee entre las reacciones de los fans de Ángela.

Foto: Ángela Aguilar / IG

El comentario destaca en medio de la polémica que gira en torno a Ángela Aguilar, Nodal y Cazzu luego de protagonizar uno de los triángulos amorosos más sonados desde 2024 y cuya historia sigue dividiendo opiniones.

Hecho que provocó que en redes sociales los seguidores de estos cantantes se dividieran entre Team Ángela Aguilar y Team Cazzu.

Hay que destacar que el compositor argentino, pese a que Cazzu es su compatriota, se mantiene lejos del drama sentimental que se tiene contra la hija de Pepe Aguilar, dado que esta no es la primera ocasión en que Fito tiene un acercamiento con la mexicana.

Cabe recordar que, en 2023, el cantante relanzó un clásico de la música de su propia autoría: "Brillante sobre el mic" que originalmente era interpretado por Fabiana Cantilo.

Esa nueva edición que tiene dos años en plataformas fue realizada en colaboración con Ángela Aguilar, en la que comparado con otros clásicos la autoría de la canción no fue modificada.