Guadalupe Rodríguez, mamá de Jennifer Lopez, demostró que la edad es solo un número al protagonizar un inesperado y sensual baile durante el más reciente concierto de su famosa hija. A sus 80 años, su energía y sus movimientos acapararon la atención, desatando cientos de comentarios en redes sociales. Sin duda alguna, la mamá de la diva del Bronx se robó el show con un atrevido y enérgico baile que dividió opiniones entre los fans. El momento, que quedó captado en video, se ha vuelto viral y confirmó que el ritmo y la pasión por el baile son una herencia familiar.

Guadalupe Rodríguez, mamá de JLo, recientemente celebró su cumpleaños número 80 con una lujosa fiesta en Las Vegas; el escenario elegido fue el exclusivo The Mayfair Supperclub, ubicado dentro del lujoso Hotel Bellagio. A la fiesta acudieron sólo las personas más cercanas, todos sus seres queridos, incluidos Max y Emme, hijos de Jennifer.

La mamá de la intérprete de “On The Floor” es muy querida por los fans, por lo que le envían mensajes de cariño a través de su hija, quien no se cansa de presumirla a través de sus redes sociales. Es por esos que sus seguidores saben que la señora Guadalupe Rodríguez es muy extrovertida y le encanta bailar, y varios de sus pasos ya se han hecho virales.

Tal como los últimos que mostró durante uno de los conciertos de JLo en Las Vegas, celebrados el 30 y 31 de diciembre de 2025: durante la presentación de la famosa, quien recién inauguró su residencia "Up All Night" en el Coliseo del Caesars Palace, se le vio a Rodríguez disfrutar a lo grande del show de su hija; tan feliz y emocionada estaba que se paró a bailar y dejó a todos los presentes con la boca abierta al dar muestra del sabor latino que tiene.

La mamá de Jennifer Lopez bailó sin importarle que decenas de telefónos la estaban grabando y decidió mover sus caderas y hombros al ritmo de “Get Right”, canción que se encontraba cantando la Diva del Bronx en ese momento.

El baile de la mamá de Jennifer Lopez dividió opiniones entre los fans de la cantante, ya que mientras algunos aplaudieron que la señora apoye de esa forma a su hija, otros consideraron que algunos de sus movimientos fueron "inapropiados" debido a su edad. Sin embargo, ambas partes coincidieron en que Guadalupe Rodríguez se mantiene en perfecto estado físico pues su movilidad es muy buena.

“¡Qué energía! La edad no la detiene”, “Ese es el verdadero apoyo de una madre. ¡Bravo, Guadalupe!”, “Si Jenifer tiene casi 60 años, ¿qué edad tiene la señora?”, “Y el viejito de atrás quedó flechado”, “Yo juré que era la mamá de las Kardashians”, “De tal palo, tal astilla”, “La mamá se ve más joven que la hija”, “Por qué la señora hace twerking a los 80 años”, “Su mirada del señor mayor de atrás” y “Esa señora está mejor que yo” fueron algunas de las reacciones que generó el sensual y enérgico baile de Guadalupe Rodríguez, mamá de JLo.