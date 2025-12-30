Meghan Markle ha vuelto a ser el centro de una fuerte polémica que podría afectar aún más su imagen pública y carrera que ha intentado relanzar en este último año: un medio internacional la nombró la "celebridad más decepcionante de 2025" y explicó las razones por las que la duquesa de Sussex se llevaría este título.

Por más que Meghan y Harry intentan retomar su popularidad y mejorar su imagen ante el mundo entero, algo sucede que vuelven a caer y cada vez que esto pasa, parece que su reputación se hunde más. En los últimos días ha circulado información de que la famosa pareja real cobra miles de dólares por obtener una cena con ellos.

De igual forma, el escándalo los persigue pues recientemente se dio a conocer que una gran parte de su equipo en Archewell fue despedido, en gran medida, por el cambio de nombre y marca que hicieron, aunque también se reveló que detrás de dicha decisión también está la falta de dinero.

En este contexto es que Meghan fue nombrada como la “celebridad más decepcionante de 2025”, así lo publicó el diario canadiense Toronto Star, según informó el Daily Mail. El artículo en el que se le señala a Meghan de esta forma fue escrito por Patricia Treble, quien cree que la duquesa tiene "todos los ingredientes" para convertirse en una sensación mundial, cinco años después de dejar la realeza.

Y aunque no describe a Meghan como "un fracaso absoluto", ella sí cree que la famosa no ha cumplido en los últimos 12 meses y se ha "desinflado lentamente". Asimismo, la criticó por no dar "señales" de una renovación oficial para su programa de Netflix, “With Love Meghan”, o una segunda temporada de su podcast.

La articulista también mencionó que si bien Meghan Markle sigue siendo "famosa" y "rica", tiene que evaluar cómo "no repetir" errores. “Meghan podría ser famosa siendo abierta y real (...) Meghan quiere que todos sepan y reconozcan que ella es de la realeza, sin las obligaciones de trabajar en nombre de la monarca, incluidos todos esos compromisos interminables por causas dignas", agregó Treble.