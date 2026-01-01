La modelo Chantel Jeffries deslumbró en su cuenta de Instagram al presumir su viaje por Nigeria. La influencer de redes sociales lució su figura esbelta ataviada con un diminuto bikini naranja y un vestido de red a juego.

El vestido dejó a la vista su silueta con paneles descubiertos a la altura de la cintura y la cadera. Peinó su cabellera en un moño alto, llevó maquillaje sofisticado y lentes de sol.

Chantel Jeffries mostró su habitación de hotel y parte del trabajo que realizó como DJ. Otro de sus atuendos fue un vestido de malla negra transparente, con lo que dejó boquiabiertos a sus 4.1 millones de seguidores.

“Irreal”, “Te mando mucho amor” y “Feliz Año Nuevo 2026” fueron algunos de los comentarios que le escribieron en su galería.

Más allá del glamour, Chantel Jeffries ha compartido en entrevistas que su estilo de vida saludable es clave para mantenerse en forma. En declaraciones al tabloide Daily Mail, reveló que cuida su alimentación y disfruta ejercitarse:

“Cuando estoy en casa, cada vez que termino una comida me gusta dar un paseo. Es bueno digerir la comida y despejar la cabeza. Trato de mantenerme alejada del azúcar tanto como sea posible. No como lácteos ni gluten porque soy alérgica.”

Este enfoque disciplinado ha sido parte de su rutina diaria, y se refleja en su figura y energía.

Chantel Jeffries ha evolucionado de ser una figura viral en redes sociales a convertirse en una DJ reconocida internacionalmente y embajadora de marcas como Fashion Nova y Alo Yoga. Su estilo de vida entre Miami, Ibiza y destinos exóticos como Sudáfrica, la ha convertido en una referencia de moda, música y bienestar.

Chantel Jeffries fue vinculada a Justin Bieber por primera vez en 2014, pero se separaron ese mismo año. Luego fueron vistos juntos en 2016 tras un espectáculo que Justin Bieber dio en el Madison Square Garden y en una proyección de la película La Vida Secreta de tus Mascotas.

Sin embargo, meses después Justin Bieber volvió con Selena Gomez y más tarde se comprometió con su actual esposa, Hailey Bieber.

Sobre el compromiso de Justin Bieber y Hailey, Chantel Jeffries dijo al medio Us Weekly: “Estoy tan feliz por ellos. Creo que es genial tener una relación con alguien que es tan buen amigo tuyo. Porque es simplemente pasar el rato con tu amigo todo el día”.