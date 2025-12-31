El rapero Santa Fe Klan sorprendió a sus fans al lanzar una invitación para festejar este 31 de diciembre la llegada del 2026 "vengan a cenar acá al barrio".

En sus historias de Instagram dijo que la única condición es que todos tendrían que llevar "las tostadas, los limones y el ponche", porque él va a poner "l os tamales, el pozole y las cagauamas".

"Lo que quieran traer de cenar pa' juntarnos todos aquí en el barrio y recibir el año ".

¿Cómo va a celebrar Santa Fe Klan la llegada del 2026?

El rapero anunció que como parte de la celebración de fin de año habría mucha cumbia, además, tocarán el sonido Charly, La Cumbita y los Hijos del Kiss.

Así que prepárate que el huateque promete que irá para largo, abrígate y sobre todo lleva comida para la coperacha del barrio.

Horario y lugar de la fiesta de Santa Fe Klan

Al lanzar su convocatoria masiva, "El Klan" no olvidó ningún detalle, incluso compartió la hora y la ubicación del punto de encuentro para que nadie se quede sin festejar el cierre de este 2025 y recibir al 2026 acompañado de un gran ambiente.

Cita 5:00 de la tarde

5:00 de la tarde Lugar: 473 Barber Shop

Dirección: Calle La Bufa, Santa fe, Guanajuato, C.P: 36040

Foto: Santa Fe Klan / IG

Ya tienes todos los detalles de esta gran pachanga que promete ser de lo mejor para hacer este cierre de año.

Santa Fe Klan se ha caracterizado por conservar una personalidad humilde y cercana a su gente, brindándoles ayuda, organizando fiestas y enalteciendo su lugar de origen.

Entre las canciones más populares del rapero están: