El Metro y Metrobús anunciaron sus horarios especiales que aplicarán este 31 de diciembre y 1 de enero con motivo de los festejos de Año Nuevo, por lo que si planeas estar a altas horas de la noche en calles de la Ciudad de México toma tus precauciones.

En el caso del Metrobús advirtieron que este 31 de diciembre el servicio terminará a las 9:00 de la noche en:

Línea 2 : Tepalcates a Tacubaya

: Tepalcates a Tacubaya Línea 3 : Tenayuca a Pueblo Santa Cruz Atoyac.

: Tenayuca a Pueblo Santa Cruz Atoyac. Línea 4 : San Lázaro a las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ( AICM )

: San Lázaro a las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ( ) Línea 5 : que va de Pantitlán a Río de los Remedios

: que va de Pantitlán a Río de los Remedios Línea 6: sale de El Rosario a Villa de Cortés

Las estaciones del Metrobús que extenderán el horario de servicio la noche de este 31 de diciembre son:

Línea 1 : va de El Caminero a Indios Verdes

: va de El Caminero a Indios Verdes Línea 7: de Indios Verdes a Campo Marte

Estas líneas cerrarán hasta la 1:00 de la mañana del 1 de enero.

Asimismo, para este jueves 1 de enero de 2026 toda la red del Metrobús dará servicio de 5:00 de la mañana a 12:00 de la noche.

Por su parte, el STC Metro informó sus horarios especiales que tendrán para este fin de año.

Miércoles 31 de diciembre de 2025 : cerrará a las 11:00 de la noche, pero la última salida de trenes desde las terminales está programada a las 10:30 de la noche .

: cerrará a las 11:00 de la noche, pero la desde las terminales está programada a las . Jueves 1 de enero de 2026 : la red de las 12 Líneas del Metro brindará atención de 7:00 de la mañana hasta las 12:00 de la noche

: la red de las 12 brindará atención de Para el primer día del año nuevo estará activado el programa “Tu bici viaja en Metro”

En el marco de las celebraciones de fin de año, el @MetroCDMX informa los horarios especiales de servicio:



El miércoles 31 de diciembre, el servicio será de 05:00 a 23:00 horas; la última salida de trenes desde terminales será a las 22:30 horas.



El jueves 1 de enero, el Metro… pic.twitter.com/5YBtzyAdyS — MetroCDMX (@MetroCDMX) December 28, 2025

Año Nuevo 2026 en CDMX: estos son los cortes a la circulación y alternativas viales

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó las calles afectadas por los preparativos del "Festejo de Año Nuevo 2026" que se celebrará en el Ángel de la Independencia.

Cortes a la circulación se reportarán en:

Carriles centrales de Paseo de la Reforma entre Glorieta del Ahuehuete y Fuente de la Diana Cazadora.

Las autoridades advirtieron que estará " cerrada la circulación en inmediaciones del Ángel de la Independencia " por los preparativos, por lo que aquí te presentamos algunas de las calles que podrían verse afectadas:

Río Sena

Río Danubio

Río Guadalquivir

Florencia

Lancaster

Calle Niza

Río Nilo

Oxford

Río Mississippi

Las alternativas viales son:

James Sullivan Antonio Caso Avenida Insurgentes Avenida Chapultepec Circuito Interior

La cita para todos los capitalinos que buscan festejar la llegada del 2026 es a partir de las 6:00 de la tarde.