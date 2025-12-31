TE RECOMENDAMOS
El Metro y Metrobús anunciaron sus horarios especiales que aplicarán este 31 de diciembre y 1 de enero con motivo de los festejos de Año Nuevo, por lo que si planeas estar a altas horas de la noche en calles de la Ciudad de México toma tus precauciones.
En el caso del Metrobús advirtieron que este 31 de diciembre el servicio terminará a las 9:00 de la noche en:
- Línea 2: Tepalcates a Tacubaya
- Línea 3: Tenayuca a Pueblo Santa Cruz Atoyac.
- Línea 4: San Lázaro a las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM)
- Línea 5: que va de Pantitlán a Río de los Remedios
- Línea 6: sale de El Rosario a Villa de Cortés
Las estaciones del Metrobús que extenderán el horario de servicio la noche de este 31 de diciembre son:
- Línea 1: va de El Caminero a Indios Verdes
- Línea 7: de Indios Verdes a Campo Marte
Estas líneas cerrarán hasta la 1:00 de la mañana del 1 de enero.
Asimismo, para este jueves 1 de enero de 2026 toda la red del Metrobús dará servicio de 5:00 de la mañana a 12:00 de la noche.
Por su parte, el STC Metro informó sus horarios especiales que tendrán para este fin de año.
- Miércoles 31 de diciembre de 2025: cerrará a las 11:00 de la noche, pero la última salida de trenes desde las terminales está programada a las 10:30 de la noche.
- Jueves 1 de enero de 2026: la red de las 12 Líneas del Metro brindará atención de 7:00 de la mañana hasta las 12:00 de la noche
- Para el primer día del año nuevo estará activado el programa “Tu bici viaja en Metro”
La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó las calles afectadas por los preparativos del "Festejo de Año Nuevo 2026" que se celebrará en el Ángel de la Independencia.
Cortes a la circulación se reportarán en:
- Carriles centrales de Paseo de la Reforma entre Glorieta del Ahuehuete y Fuente de la Diana Cazadora.
Las autoridades advirtieron que estará "cerrada la circulación en inmediaciones del Ángel de la Independencia" por los preparativos, por lo que aquí te presentamos algunas de las calles que podrían verse afectadas:
- Río Sena
- Río Danubio
- Río Guadalquivir
- Florencia
- Lancaster
- Calle Niza
- Río Nilo
- Oxford
- Río Mississippi
Las alternativas viales son:
- James Sullivan
- Antonio Caso
- Avenida Insurgentes
- Avenida Chapultepec
- Circuito Interior
La cita para todos los capitalinos que buscan festejar la llegada del 2026 es a partir de las 6:00 de la tarde.
