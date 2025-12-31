No hay mejor manera de darle la bienvenida al año 2026 que en Times Square, Nueva York, epicentro del espectáculo de Año Nuevo. Times Square Alliance, junto con One Times Square y diversos patrocinadores, ha confirmado una experiencia musical y tecnológica sin precedentes para el 31 de diciembre de 2025.

El momento clave de la celebración es cuando una enorme bola de cristal baja del asta del edificio One Times Square a las 11:59 p.m. mientras las voces se unen para contar regresivamente los últimos segundos del año.

Aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre los artistas, el horario y cómo ver el evento en vivo.

Artistas y presentadores confirmados

Jenn O’Hagan interpretará el himno nacional estadounidense durante la ceremonia de encendido de la bola a las 6 p.m.

B.o.B, con éxitos como “Airplanes” y “Nothin’ On You”, actuará a las 6:30 p.m. en el Planet Fitness Center Stage.

Tones and I subirá al Countdown Stage por la noche, justo antes de la cuenta regresiva.

También actuarán grandes artistas como Ciara, Le Sserafim, Robyn, Little Big Town, Xavi, Maren Morris, Ana Bárbara y la legendaria Diana Ross, llevando el espectáculo musical hasta la medianoche.

Conductores de la celebración de Año Nuevo

Jonathan Bennett, acompañado por Jeremy Hassell desde el Countdown Stage.

¿A qué hora es la celebración de Año Nuevo 2026 en Times Square?

18:00 p.m. (ET): Se enciende y eleva la bola de Año Nuevo, seguido por la interpretación del himno nacional.

18:30 p.m.: B.o.B ofrece su concierto en Planet Fitness Center Stage.

Durante toda la noche: animación del público, concursos, recuerdos de “Good Riddance Day” y actuaciones de Tones and I, Ciara, Maren Morris, entre otros.

23:59 p.m.: Comienza la cuenta regresiva de 60 segundos hacia la medianoche.

00:00 a.m.: Caída de la bola (Ball Drop) y lluvia de confeti. Luego, un momento especial con confeti rojo, blanco y azul, música de America the Beautiful y proyección de las cifras “2026” en tintes patrióticos para marcar el inicio de América250.

¿Dónde ver la celebración de Año Nuevo 2026 de Times Square?

La transmisión en vivo comienza a las 6:00 p.m. desde el Crossroads of the World, disponible hasta las 12:30 a.m.

CBS News NY: inicia cobertura desde las 10:30 p.m., incluyendo la cuenta regresiva y el Ball Drop.

ABC – New Year’s Rockin’ Eve: con Ryan Seacrest, arranca a las 8:00 p.m.,abarcando varias zonas horarias hasta entrada la madrugada.

Novedades especiales para 2026

“Wishing Wall” de la Times Square Alliance

Desde el 1 de diciembre está abierta una instalación en Broadway (entre las calles 45 y 47) donde el público puede dejar sus deseos para el año entrante. Esos mensajes se transformarán en confeti para la medianoche.

Numerales “2026” en LED

Desde el 26 de diciembre, se colocaron sobre One Times Square los símbolos “2026”, cada uno con luces LED de colores programables que combinan con el diseño de la bola de Año Nuevo.

Celebración de América250

Por primera vez, tras el Ball Drop, la bola se ilumina en rojo, blanco y azul y desde el 31 de diciembre marca el inicio del aniversario 250 de Estados Unidos, acompañado de música y confeti patriótico.

Bola Constelación

La protagonista es la Bola Constelación, presentada en 2025 como la novena versión de este ícono. “Mide 12,5 pies de diámetro y pesa 12,350 libras, con 5,280 cristales y discos de luz LED”. Su diseño incorpora cristales Waterford circulares, un cambio significativo respecto a los triángulos usados desde 1999.

Cada cristal celebra el espíritu de la positividad con motivos como “Alegría Infinita”, “Luz Infinita” y “Comienzos Infinitos”. Además, la bola cuenta con tecnología avanzada: “un sistema de iluminación, movimiento y control de vanguardia, además de un nuevo sonido característico y funciones interactivas”. Incluso su sistema de audio genera patrones visuales en tiempo real basados en música, haciendo de la experiencia algo inmersivo.