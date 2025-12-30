¿Por qué dejarle toda la diversión a la ciudad de Nueva York con la caída de la bola en Times Square en la víspera de Año Nuevo?

Decenas de lugares en todo Estados Unidos recibirán el 2026 dejando caer una peculiar variedad de frutas, vegetales, criaturas marinas y objetos de todas las formas y tamaños.

Muchos tienen un toque local.

Está un enorme pedazo de queso en Plymouth, Wisconsin, un chile en Las Cruces, Nuevo México, un cono de pino en Flagstaff, Arizona, y una concha marina en Key West, Florida.

Pensilvania es el hogar de una bonanza de peculiares eventos para la Nochevieja: la caída de la mortadela en Lebanon, la caída del pepinillo en Dillsburg y la caída de la papa frita en Lewistown.

Es una tradición de Año Nuevo que se remonta a 1907 cuando una bola de 318 kilos (700 libras) y 1,5 metros (cinco pies) de diámetro debutó en Times Square. Las imitaciones han proliferado de costa a costa en las últimas décadas.

A continuación, un vistazo a algunos de esos eventos en todo el país:

Tradiciones frutales en la víspera de Año Nuevo

Se dice en algunas culturas que comer fruta en la víspera de Año Nuevo trae suerte y riqueza. Tal vez sea por eso que muchas ciudades incorporan frutas en sus celebraciones.

Miami tiene su caída de la “Gran Naranja”, mientras que el evento en Sarasota, Florida, gira en torno a una piña. Se dejan caer cerezas en Milwaukie, Oregon, y Traverse City, Michigan. Uvas brillantemente iluminadas caen desde lo alto en Temecula, California. Atlanta reemplazará este año la caída del durazno con un “durazno digital de drones”.

Pelotas de playa y sandalias

Recibir el año viendo como se sumergen un par de sandalias en Folly Beach, Carolina del Sur, es difícil de superar. En Panama City Beach, Florida, hay una fiesta que dura toda la noche donde 15,000 pelotas de playa caen sobre los asistentes horas antes de que una enorme pelota de playa descienda de una torre a la medianoche.

MoonPies y un gran Peep

¿Qué podría ser mejor que ver como un MoonPie de 270 kilos (600 libras) hace un descenso de 60 segundos en Mobile, Alabama? ¿Qué tal una rebanada de MoonPie en el evento más grande del año en la ciudad? ¿No es suficientemente? Quizá el pollito Peep de 180 kilos (400 libras) que cae en Bethlehem, Pensilvania.

Banquete de mariscos

Las ciudades costeras celebran el mar en la víspera de Año Nuevo. Brunswick, Georgia, tiene la caída del camarón, mientras que Easton, Maryland, presenta su caída anual del cangrejo. La caída de la ostra es el evento principal en Bay St. Louis, Mississippi. La mayor captura podría estar en Port Clinton, Ohio --a lo largo del lago Erie-- hogar de una perca de 272 kilos (600 libras) de nombre Wylie. La versión original de papel maché debutó hace 30 años y ha dado paso a un amenazante pez de fibra de vidrio.

Papas y pierogis

La comida también tiene lugar en los eventos de Año Nuevo. A las afueras de Chicago hay que tener cuidado con un pierogi de tres metros (10 pies) en Whiting, Indiana. La caída de la papa de Idaho, en Boise, se celebra desde hace más de una década. Mientras que Mt. Olive, Carolina del Norte, celebra su marca local de pepinillos dejando caer un brillante pepinillo verde de casi dos metros (6 pies) de largo.

La caída del zarigüeya

Todos estos eventos tienen como objetivo la diversión, aumentar el orgullo cívico y atraer turistas. Pero uno de ellos causó tanto revuelo que terminó en los tribunales. Residentes en el oeste de Carolina del Norte ya no celebran el descenso de una zarigüeya viva dentro de una caja de vidrio a la medianoche, cancelando el evento en 2019 después de años de protestas y desafíos legales. Todavía se deja caer una zarigüeya en Tallapoosa, Georgia, pero es una zarigüeya de peluche llamada Spencer.