El aumento al salario mínimo 2026 es una realidad y pronto entrará en vigor, sin embargo, muchos mexicanos aún desconocen datos importantes sobre este tema, por ejemplo, sobre de cuánto fue el incremento, a partir de cuándo se comenzará a aplicar y de cuánto sería el sueldo mensual; a continuación te contamos todo lo que se sabe al respecto, incluyendo qué trabajadores serán los que cobrarán y ganarán más el siguiente año.

El Gobierno Federal confirmó el nuevo incremento que se hará al salario mínimo general para el año 2026; dicho aumento no solo impactará en el sueldo diario, sino que también establecería un nuevo monto mensual, el cual beneficiará directamente a un grupo específico de profesiones, oficios y trabajos especiales.

¿Cuándo subirá el salario mínimo en México en 2026?

Este nuevo ajuste al salario mínimo entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2026, tal como lo informó la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI).

¿Cuánto sube el salario mínimo en enero 2026?

El incremento oficial para el salario mínimo en la mayor parte del país será de $315.04 pesos, elevando la remuneración diaria que se otorgó durante 2025, la cual fue de $278.80 pesos. En la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN), el salario mínimo también experimentará un ajuste, ya que pasará de $419.88 a $440.87 pesos diarios.

¿Cuánto será el salario mínimo al mes en 2026?

Con el aumento al salario mínimo diario, el sueldo mensual pasará a ser de aproximadamente $9,582.47 pesos, con excepción de la frontera norte en la que el sueldo será de $13,409.80 pesos.

📰 Hoy se publicó en el @DOF_SEGOB la Resolución que establece los salarios mínimos generales y profesionales que estarán vigentes a partir del 1 de enero de 2026.



👉 Consulta los detalles aquí: https://t.co/4I06H3Ct4D pic.twitter.com/oC6mVRNJ9A — Conasami (@conasami) December 9, 2025

¿Qué trabajadores ganarán más en 2026?

El incremento también se aplicó de manera diferente a ciertos oficios y profesiones; por ejemplo los trabajadores que más ganarán son:

-Albañilería: $440.87 pesos (ZLFN)

-Bulldozer: $380.74 pesos (ZSMG)

-Carpintero de obra negra: $363.44 pesos (ZSMG)

-Cocinero: $368.05 pesos (ZSMG)

-Chofer de camión de carga: $360.39 pesos (ZSMG)

-Mecánico de camiones y automóviles: $375.35 pesos (ZSMG)

-Reportero de prensa impresa: $705.46 pesos (ZLFN) (ZSMG)

-Hojalatero: $357.45 pesos (ZSMG)

-Sastrería en trabajo a domicilio: $365.24 pesos (ZSMG)

-Secretario auxiliar: $374.60 pesos (ZSMG).