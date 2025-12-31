Las compras de última hora para tener todo listo para las cenas de Navidad y Año Nuevo han provocado que más de una persona se estrese y pierda la calma, tal es el caso de lo sucedido en un Walmart en la Ciudad de México cuando una mujer intentó meterse a la fila para conseguir primero que todos su comida; la situacion escaló cuando los clientes del lugar notaron sus intenciones e intentaron sacarla. Las redes sociales ya bautizaron a dicha mujer como Lady Pavo por su actitud ventajosa y violenta.

En los últimos días decenas de supermercados han lucido abarrotados debido a las compras de fin de año: miles de personas acuden principalmente para comprar los ingredientes para su cena navideña, mientras que otros van por la comida ya preparada para poder compartirla en estas fechas tan especiales.

Uno de los alimentos más solicitados y que se agotan rápidamente en este temporada es el pavo: al ser un platillo tradicional es muy difícil conseguirlo, por eso se debe ir con anticipación, para evitar contratiempos.

En el Walmart Tepeyac una mujer estaba tan desesperada por comprar un pavo que decidió meterse a la larga fila para conseguir el suyo. De acuerdo con un video que circula en redes sociales, la acción de la mujer de meterse en la cola provocó la furia de toda la gente que llevaba horas formada esperando.

Según los videos de redes sociales, una mujer rubia que vestía chamarra morada junto con otra intentaron avanzar en la fila ofreciendo dinero a quienes se encontraban formados. Al recibir la negativa de dichas personas, su actitud cambió y comenzaron a enojarse, mientras sus acompañantes discutían con otros compradores.

El problema se agravó cuando otra mujer decidió grabarlas y ellas se dieron cuenta, lo que dio pie a que iniciara el enfrentamiento físico.

“Estábamos formados para que nos prepararon la pierna, lomo etc... y los hombres güeros y la de morado, nos querían brincar y dar su carne a los chicos que estaban preparando y darles dinero Pero no lo permitieron, después a una chica de la fila le ofrecieron dinero que que los dejara pasar y tampoco quiso, se empezaron a poner agresivos y la chica de la chamarra negra los empezó a grabar y como ya están alterados le quitaron el celular y le empezaron a pegar a la chava”, contó la usuaria quien compartió los videos

#Video #Viral#LadyPavo le llaman en RS, luego de desatar una riña en el Walmart de #Tepeyac la noche del 24 de diciembre.



Francia, junto a su mamá y novio intentaron meterse a la fila, una señora trató de impedirlo pero la agarraron a golpes, varios clientes de la tienda se… pic.twitter.com/T3q7zpX8tb — Halcon (@HalconOnce) December 29, 2025

Tras este incidente, la policía del Walmart tuvo wue intervenir para separar a las mujeres que se estaban peleando. Fue por este altercado que a la chica que intentó meterse en la fila la nombraron Lady Pavo, porque armo un zafarrancho para comprar esta comida que al parecer, al final no consiguió.

Según lo informado los hechos habrían ocurrido en la vispera de Navidad, pero fue hasta ahora que se compartió el video y se hizo viral la reacción de la mujer apoyada como Lady Pavo.