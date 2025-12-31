TE RECOMENDAMOS
Estos son los principales 10 acontecimientos naturales, eventos sociales, históricos y avances tecnológicos que se espera que se registren que marcarán el 2026 a nivel mundial y entre ellos, está la Copa Mundial de Futbol de la cual México será uno de sus anfitriones.
Anótalos en tu agenda para que no te pierdas ninguno de ellos, aquí la lista:
Enero 2026 trae un doble espectáculo en el cielo: Superluna y lluvia de meteoros chocan la misma noche
Mundial de Futbol
- Por primera vez tres países serán los anfitriones de la disputa deportiva por lo que ya se considera el mundial más grande de la historia
- Se inaugurará el 11 de junio en el Estadio Azteca
- Será el primero en tener 48 selecciones compitiendo por la Copa
- México se convierte en el primer país en haber sido en tres ocasiones la sede del Mundial de Futbol
Culminación de la construcción de la Basílica de la Sagrada Familia
- De acuerdo con National Geogrphic, este 2026 se conmemoran los 100 años de la muerte su arquitecto Antonio Gaudí
- La basílica tiene más de 140 en obra, desde 1882, la expectativa es que este año se culmine.
- Aunque la revista científica reporta que aún hay varios retrasos que podrían complicar que este año ocurra, pero se busca que sea parte de los eventos del centenario de la muerte de Gaudí que se celebrarán en Barcelona, España.
A más de 50 años, el ser humano regresará a la Luna
- El secretario del Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, anunció este año que este 2026 el ser humano regresará a la Luna
- Será en la misión Artemis III de la NASA
Cápsula del tiempo por aniversario de la Independencia de Estados Unidos
- El 4 de julio de 2026, los estadounidenses celebrarán su 250 aniversario de la Independencia de las 13 colonias
- Se prevé que cierren varias cápsulas del tiempo y se abran otras, aunque hasta el momento no se han revelado más detalles.
Eclipse solar total en España
- El primero en verse en España después de un siglo
- Será el 12 de agosto de 2026
Año del Caballo de Fuego
- De acuerdo con el Calendario Chino este 2026 es el Año del Caballo de Fuego
- Empieza en febrero
- Se registra cada 60 años
- Es asociado a grandes cambios, independencia y transformación
Este 2026 supera la primera mitad de la década de 2020
- Inician evaluación de los objetivos de desarrollo sostenibles de la ONU que se buscan cumplir para 2030
Lanzamiento de nueva tecnología de almacenamiento masivo
- Los usuarios comerciales podrán adquirir discos duros con tecnología HARM de más de 50 terabytes
La generación Alpha entrará a la adolescencia
- Son los niños nacidos en 2010
- Son hijos de los Millenials
- Es la primera generación en ser 100% digital, ya que estuvieron en contacto con la tecnología desde su nacimiento
- Se reporta que será la generación más grande de la historia
Anuncio de avances del Túnel de Base del Brennero
- Túnel ferroviario que conectará a Austria e Italia bajo los Alpes
- De acuerdo con Euronews tiene previsto concluirse en 2032
- Contará con 64 kilómetros de ruta
- Se convertirá en la conexión ferroviaria subterránea más larga del mundo
