Estos son los principales 10 acontecimientos naturales, eventos sociales, históricos y avances tecnológicos que se espera que se registren que marcarán el 2026 a nivel mundial y entre ellos, está la Copa Mundial de Futbol de la cual México será uno de sus anfitriones.

Anótalos en tu agenda para que no te pierdas ninguno de ellos, aquí la lista:

Mundial de Futbol

Por primera vez tres países serán los anfitriones de la disputa deportiva por lo que ya se considera el mundial más grande de la historia

Se inaugurará el 11 de junio en el Estadio Azteca

en el Estadio Azteca Será el primero en tener 48 selecciones compitiendo por la Copa

México se convierte en el primer país en haber sido en tres ocasiones la sede del Mundial de Futbol

Culminación de la construcción de la Basílica de la Sagrada Familia

De acuerdo con National Geogrphic , este 2026 se conmemoran los 100 años de la muerte su arquitecto Antonio Gaudí

, este 2026 se conmemoran los 100 años de la muerte su arquitecto La basílica tiene más de 140 en obra, desde 1882, la expectativa es que este año se culmine.

Aunque la revista científica reporta que aún hay varios retrasos que podrían complicar que este año ocurra, pero se busca que sea parte de los eventos del centenario de la muerte de Gaudí que se celebrarán en Barcelona, España.

A más de 50 años, el ser humano regresará a la Luna

El secretario del Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, anunció este año que este 2026 el ser humano regresará a la Luna

Será en la misión Artemis III de la NASA

Cápsula del tiempo por aniversario de la Independencia de Estados Unidos

El 4 de julio de 2026, los estadounidenses celebrarán su 250 aniversario de la Independencia de las 13 colonias

de las 13 colonias Se prevé que cierren varias cápsulas del tiempo y se abran otras, aunque hasta el momento no se han revelado más detalles.

Eclipse solar total en España

El primero en verse en España después de un siglo

Será el 12 de agosto de 2026

Año del Caballo de Fuego

De acuerdo con el Calendario Chino este 2026 es el Año del Caballo de Fuego

este 2026 es el Año del Caballo de Fuego Empieza en febrero

Se registra cada 60 años

Es asociado a grandes cambios, independencia y transformación

Este 2026 supera la primera mitad de la década de 2020

Inician evaluación de los objetivos de desarrollo sostenibles de la ONU que se buscan cumplir para 2030

Lanzamiento de nueva tecnología de almacenamiento masivo

Los usuarios comerciales podrán adquirir discos duros con tecnología HARM de más de 50 terabytes

La generación Alpha entrará a la adolescencia

Son los niños nacidos en 2010

Son hijos de los Millenials

Es la pr imera generación en ser 100% digital, ya que estuvieron en contacto con la tecnología desde su nacimiento

ya que estuvieron en contacto con la tecnología desde su nacimiento Se reporta que será la generación más grande de la historia

Anuncio de avances del Túnel de Base del Brennero