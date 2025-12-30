Videos de la detención del tiktoker Carlos Ricardo Parias, conocido como Richard Parias, ejecutada por agentes de Servicio de control de Inmigración y Aduanas (ICE) en calles de Los Ángeles, California, salieron a la luz revelando el violento encuentro que sufrió el influencer en octubre pasado donde resultó herido.

De acuerdo con las imágenes difundidas por Telemundo, el creador de contenido se encontraba dentro de su vehículo cuando fue interceptado por patrullas y oficiales del ICE, quienes le ordenaron bajarse. "¡Apaga el auto!".

" No tengo nada ", le respondió el hombre luego de que uno de los uniformados rompiera el vidrio del vehículo mientras le apuntaba con un arma.

A la par, en la imagen se muestra que otros agentes federales en sus vehículos cortaron el paso de Richard Parias.

En un aparente momento de desesperación, el tiktoker quemó llanta lo que generó una gran columna de humo que afectó la visibilidad de los involucrados.

Hecho que provocó el enojo de los uniformados que intentaban acercarse. "¡Apaga el auto!", insistieron.

El creador de contenido al verse amenazado con un arma empezó a gritar: "¡Mátame, mátame, mátame!", para luego subir las manos.

Como parte de las tácticas del ICE, los agentes se acercaron, sin embargo, pese a que aparentemente Parias demostraba que ya no pondría resistencia, uno de ellos le disparó.

En medio de las tensiones, se reportó que una bala también lesionó a un oficial.

El video difundido corresponde a una de las cámaras personales que portaban los agentes federales involucrados.

Desde entonces, Richard Parias permanece bajo la custodia de la agencia federal acusado por embestir a un auto federal y tratar de un arresto.

Aunque los reportes del portal de noticias indican que luego de casi dos meses, un juez federal de Los Ángeles desestimó los cargos criminales en su contra luego de que los oficiales no presentaran las pruebas, por lo que ordenó su libertad.

Pese a ello, Parias permanece arrestado mientras ICE argumenta que su caso se está revisando por presuntamente violar las leyes migratorias de Estados Unidos.

Richard Parias o como otros cibernatuas lo conocen Ricard LA, es un creador de contendido de aproximadamente 44 años de edad, al parecer es de nacionalidad mexicana, es padre de familia y tiene varios años viviendo sin documentos en aquel país.

En Tiktok Richard LA cuenta con casi 133 mil seguidores, donde les comparte reportes de la presencia del ICE y comparte videos de incidentes ocurridos en Los Ángeles