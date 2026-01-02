Yolanda Andrade y Montserrat Olivier se reencontraron a la distancia en un divertido live en el que destacó la gran complicidad que mantienen a días de celebrar 25 años de su programa de entrevistas "MoJoe", del cual la actriz de Televisa se ha mantenida alejada tras su recaída de esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

"Gracias 2025 que me diste muchas enseñanzas, pero ya fuiste un año muy peculiar", comentó la actriz de telenovelas para agradecer lo vivido el año que terminó pese a su padecimiento, aunque Olivier lo describió como "muy duro".

¿Qué reveló Yolanda Andrade sobre las afectaciones en su habla y movilidad?

Este 1 de enero, Andrade hizo su primera transmisión en vivo en el que con su humor reveló que debido a los avances de los síntomas que, entre otras cosas, le ha afectado el habla, un equipo especializado está evaluando colocarle un aparato para ayudarle a comunicarse mejor.

" No importa que hable así, ya me dijeron que me van a poner un aparato. El problema es que no sé si el aparato dice lo que pienso, si sí dice lo que pienso va a ser un pedo, me va a meter en muchos problemas ", dijo la conductora de 54 años de edad que desde hace casi dos años ha mostrado varios problemas de salud en sus redes sociales.

De forma sorpresiva, Montserrat Olivier se sumó al live desde su rancho, donde mostró que su amor por los animales ahora lo está volcando con caballos.

"Qué hermosa vaquerita", dijo de emoción Yolanda Andrade al reencontrarse con su entrañable amiga de aventuras que no sólo usaba sombre y camisa a cuadros, también alegró a la actriz presumiéndole a su inquilino más reciente, un potro.

Foto: Captura de video / Yolanda Andrade

¿Cuándo se celebran los 25 años del programa “MoJoe” y qué planes tienen las conductoras?

Durante la transmisión en vivo que hizo Yolanda Andrade aprovecharon para agradecer a la producción del programa y el apoyo incondicional de su "público conocedor" que se ha mantenido cercano a ellas durante los 25 años que está por cumplir, este 6 de enero, "MoJoe".

" Este es nuestro primer video del 2026 y vamos con todo ", dijeron las conductoras.

Olivier aprovechó para agradecer las oraciones que han hecho por su amiga tras la preocupación que generó su ingreso al hospital en el que le colocaron un catéter para continuar con su tratamiento.

" Vas a ver que este 2026 con tantas oraciones te la va a apelar cualquier enfermedad y vas a ser una excepción a la regla ", afirmó muy segura la modelo.

"Me da gusto ver a Yolanda con más ánimo y mejor, no lo puedo creer que hasta festejaste la Navidad con tu familia".

En respuesta al apoyo que le ha dado su amiga en medio de esta crisis de salud, Andrade le dedicó unas cariñosas palabras en las que reconoció la importancia de contar con la compañía de Montserrat.

" Eres y serás mi compañera de vida de tantas cosas que hicimos, que nos emocionaron " , dijo Joe.

Además, mostró que mientras estaba haciendo el en vivo estaba "conectada" a un suero que le da "energía para estar aquí".