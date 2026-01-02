Ángela Aguilar lanzó un fuerte mensaje para despedirse del 2025 con el que entre líneas respondió a las constantes críticas que se intensificaron en su contra desde que se casó con Christian Nodal, sin embargo, hay quienes leyeron su publicación como un acto de soberbia.

"El orgullo no te alcanza para pedir perdón sino sólo para causar lastima", se lee en uno de los comentarios que más "likes" han tenido dentro de la publicación de la cantante.

La esposa de Christian Nodal lanzó dos videos. Uno en sus historias de Instagram mostrando la complicidad que vive en la intimidad con su esposo y familia.

El segundo lo publicó en su muro de Instagram. Este refleja su trayectoria profesional en el 2025, pero con la peculiaridad de que la grabación tiene un audio en inglés dirigido a las mujeres migrantes por quienes dice "alza la voz".

En contraste, la descripción de este tiene un mensaje en español, donde reconoció que en el 2025: " No todo lo que circula merece espacio en tu vida. No fue fácil . Decidí no negociar quién soy para encajar en una narrativa ajena ".

Ángela Aguilar destacó su resistencia personal a la presión constante a la que estuvo sometida todo el año que acaba de terminar, donde su paciencia, fe y capacidad de mantenerse firme se pusieron aprueba, orillándola a tener momentos de soledad.

" Seguir adelante no siempre se siente valiente. A veces se siente pesado, solitario, injusto. Pero rendirme habría sido darle la razón al ruido. Y yo no llegué hasta aquí para desaparecer cuando incomoda ", sentenció la cantante de 22 años.

¿Por qué aumentó el hate contra Ángela Aguilar, Christian Nodal y la familia Aguilar?

Cabe recordar que el hate contra ella, Nodal y la familia Aguilar se agudizó luego de revelarse que había contraído matrimonio con Christian a semanas de este haberse separado de Cazzu, dejándola con una niña de 9 meses.

Durante este 2025, la pareja revivió la controversia del arranque de su relación luego de que el sinaloense diera una entrevista con la que intentó "limpiar su imagen", la cual fue contra producente ya que los cibernautas tomaron nota de las fechas que se mencionaron y destacaron que "las cuentas" no le salieron, poniendo nuevamente a Ángela al centro de la conversación.

¿Cómo fue la gira de Ángela Aguilar en Estados Unidos?

Asimismo, este año, la hija de Pepe Aguilar intentó arrancar su primera gira como solista por Estados Unidos, "Libre corazón tour" pero esta estuvo marcada por la cancelación de varias fechas, auditorios con poca audiencia y en redes aseguraron que en algunos casos hasta se regalaron boletos de entrada.

Ángela Aguiar también fue duramente criticada tras recibir el Premio La Musa Elena Casal 2025, por su carrera como compositora.

A esto se sumó la sorpresa que generó que su nombre y el del DJ Steve Aioki fueron agregados a la autoría de la canción que hizo famosa Rocío Durcal, "La gata bajo la lluvia", de la cual hicieron un cover y le cambiaron el título a "Invítame un café".