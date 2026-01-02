La actriz Demi Lovato sorprendió al desfilar por la alfombra roja de Dick Clark's New Year's Rockin' Eve.

La estrella se llevó todas las miradas ataviada en un espectacular catsuit de malla transparente. La prenda tenían escote profundo en “V” y aplicaciones brillantes que elevaron el glamour.

Combinó el catsuit con un abrigo gris de peluche y zapatos terminados en punta. Dejó suelta su cabellera negra, llevó un maquillaje impecable y lució un collar de diamantes que hizo toda la diferencia.

this picture of demi lovato. pic.twitter.com/VA2Z3SE4BV — best of demi (@archivefordemi) January 1, 2026

La cantante de 33 años fue una de las artistas que se presentó para dar la bienvenida al Año Nuevo 2026 en la ciudad de Nueva York. Otros artistas fueron Diana Ross, 50 Cent y Daddy Yankee.

Durante el último año, Demi Lovato desató rumores por su rápida transformación física. Bajó más de 25 kilos y algunos usuarios de internet especulan el uso del medicamento Ozempic.

Sin embargo, varios de sus fans la han defendido, argumentando que tiene un diagnóstico de trastorno bipolar. “Los medicamentos psiquiátricos pueden alterar el peso, dejen de juzgar”, señaló un usuario. La cantante de Kiss nunca confirmó ni negado haber usado Ozempic.

“¡Qué año!”, escribió Demi Lovato a sus 260.6 millones de seguidores para despedir el año 2025. “Nieve,y mimos. Diversión y juegos sanos. Luna de miel con mi amor, en la época de casados. La época más maravillosa. 2025, te has superado”, anotó.

“Me casé con mi mejor amigo. Hice mi primera gira como cabeza de cartel. Salí en vallas publicitarias, portadas de revistas, actué en televisión e hice un montón de cosas que creía que aún no eran posibles para mí... Sueños que estaba a punto de abandonar se hicieron realidad este año”.

Demi Lovato tiene previsto iniciar su gira It's Not That Deep de 23 fechas el 8 de abril en el Spectrum Center en Charlotte, Carolina del Norte.

“Definitivamente voy a aumentar mi entrenamiento de fuerza y ​​cardio porque siento que voy a bailar más”, señaló.