Comienza a sonar fuerte el rumor de que el príncipe Harry lo perdería todo el día que su padre, el rey Carlos III fallezca; personas cercanas señalaron que la rivalidad que tiene el duque de Sussex con William podría “estallar como bomba este año” si el soberano muere ya que el heredero al trono estaría considerando despojar de todos sus títulos reales a su hermano menor.

Los problemas entre los hijos del rey Carlos empezaron cuando Harry renunció a deberes reales en 2020; el que el duque de Sussex quisiera irse de Familia Real para ser económicamente independiente, generó molestia en William, enojo que después creció cuando el hijo menor de la princesa Diana publicó su libro “Spare” y reveló detalles oscuros sobre la realeza.

Además de esto, la polémica entrevista de Meghan y Harry con Oprah Winfrey los distanció aún más debido a que la pareja dijo a nivel mundial que la familia real británica era racista, pues había “preocupación” por el color de piel que iba a tener Archie, hijo de los Sussex.

Una fuente reveló a RadarOnline que “Harry llega al 2026 impulsado por un fuerte deseo de reafirmarse y avanzar con sus ambiciones. El año ofrece oportunidades para nuevos comienzos y proyectos colaborativos que se sienten energizantes y llenos de potencial, pero podría encontrar obstáculos que lo obliguen a replantearse y adaptar su enfoque a lo largo del camino”.

Agregó: “Su rivalidad con William podría estallar como una bomba este año", ya que explicó que “si Carlos fallece de cáncer, lo que bien podría ocurrir en los próximos seis meses, a pesar del optimismo sobre su condición, la amargura entre los hermanos podría estallar. Ya corren rumores de que William quiere vengarse de Harry por obras como las de sus memorias Spare, considerando despojarlo de sus títulos reales, y ambos tendrían que colaborar en la planificación del funeral de su padre, lo que podría desatar una polémica polémica”.

Harry ha expresado públicamente su deseo de reconciliación , en particular con su padre. Recordemos que se reunió brevemente con él para tomar el té en Clarence House en septiembre de 2025, su primer encuentro después de 19 meses de no verse, pero la conversación sólo duró solo 54 minutos.

“Él realmente quiere reconstruir una conexión con su padre, y no hay duda al respecto”, contó un informante”. Mientras William se prepara para ser el futuro Rey, Harry ha optado por la crítica a la institución que lo crió; por tal motivo es que la gran mayoría de los expertos en la Corona Británica creen casi imposible que entre ambos se pueda dar una reconciliación.