El gobierno de México pronto depositará el primer pago de la Pensión Bienestar a los adultos mayores que son beneficiarios de este programa, sin embargo, dichas personas de la tercera edad comenzaron el año con la duda de si tienen que renovar la tarjeta del Banco del Bienestar para cobrar el pago de $6,200 pesos. Aquí te contamos si este trámite es obligatorio y qué necesitarías.

Con la llegada del 2026, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, uno de los programas sociales del Gobierno Federal, se prepara para un nuevo ciclo de entregas de dinero, hasta ahora manteniendo el apoyo bimestral de $6,200 pesos, a menos de que se informe un ajuste en el monto.

En los últimos días, miles de beneficiarios señalaron su inquietud al no saber si la tarjeta tiene una vigencia, sobre todo si ya llevan varios años recibiendo dicho apoyo económico.

¿Quiénes deben renovar su tarjeta de la Pensión Bienestar Adultos Mayores para recibir pagos 2026?

No es necesario renovar la tarjeta de la Pensión Bienestar, así lo informaron las autoridades en su momento; precisaron que tanto las nuevas tarjetas como las utilizadas en la administración pasada continúan siendo válidas. “Las tarjetas distribuidas durante el sexenio del presidente Andres Manuel López Obrador, mediante las cuales ya reciben su apoyo millones de beneficarias y beneficiarios, siguen siendo válidas hasta el término de su vigencia y no es necesario renovarla”, indicaron en un comunicado.

El director general del Banco del Bienestar, Víctor Lamoyi, explicó que ambas tarjetas son válidas y, a través de ellas, los beneficiarios podrán disponer de efectivo en cajeros automáticos o ventanillas de las más de tres mil sucursales del Banco del Bienestar.

También dijo que “los funcionarios del Banco del Bienestar no realizan visitas para entregar o renovar el plástico a los beneficiarios de los programas sociales”.

¿Cuándo pagan la Pensión Bienestar enero 2026?

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer el calendario oficial de pagos de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores, sin embargo, se espera que el dinero se entregue a partir de la siguiente semana, es decir, desde el lunes 5 de enero y los primeros en recibirla serían aquellas personas de la tercera edad que tiene apellidos que inicien con las letras A, B, C, D, E y F.

¿Qué adultos mayores dejarán de recibir la Pensión Bienestar Adultos Mayores en 2026?

De acuerdo con la Secretaría de Bienestar, la razón por la que un beneficiario podría ser dado de baja o suspendido temporalmente es por el cambio de domicilio no notificado.

Si el beneficiario cambia de residencia y no avisa a las autoridades, podría enfrentar las consecuencias; la falta de notificación puede llevar a que la persona no sea localizada y se proceda a la suspensión de la pensión.