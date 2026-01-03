El presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, están acusados de narcotráfico y terrorismo en Estados Unidos y pronto responderán ante la justicia, anunció este sábado la fiscal general estadounidense, Pam Bondi.

"Pronto enfrentarán todo el rigor de la justicia estadounidense en suelo estadounidense, en tribunales estadounidenses", declaró Bondi en un mensaje en X.

Maduro y su esposa fueron capturados y extraídos de Venezuela en una operación militar estadounidense, anunció el presidente Donald Trump.